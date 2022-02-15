К 90-летию со дня рождения ветерана Сургутской геологоразведочной экспедиции Фёдора Людофуна

45 лет посвятил геологии, из них сорок – геологоразведке недр Среднего Приобья Федор Николаевич Людофун. Профессионал до мозга костей, страстно влюбленный в дело жизни, интеллектуал и удивительно скромный человек. На его счету 120 (!) открытых месторождений нефти на территории Западной Сибири. Среди коллег и друзей пользовался непревзойденным авторитетом и уважением. И тихо, почти незаметно для Сургута скоропостижно скончался 11 февраля 2002 года. Хоронили Федора Николаевича в день его 70-летия, 15 февраля, когда все уже было готово для празднования торжественного случая для ветерана сургутской геологии.

Справка: Федор Людофун родился 15 февраля 1932 года в Бурятии. В 1957 году, после окончания Иркутского университета, трудовую деятельность начинал в Хакассии. В сургутской геологоразведке – с января 1962 года. Работал в экспедициях техником-геологом, геологом по нерудным поймам, старшим геологом. В последнее время - начальник геологической партии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За освоение недр и развитие Западной Сибири», «Отличник разведки недр».

Предлагаем читателям некоторые строки из воспоминания Федора Людофуна.

- С высоты прошедших лет можно сказать, что в основном все складывалось благополучно, и те незначительные трудности, неудачи кажутся мелочами по сравнению с многочисленными открытиями. На территории деятельности сургутских геологов открыто свыше сотни месторождений нефти и газа. Трудно было лишь в начальной стадии поисково-разведочных работ. Отсутствовал опыт, вокруг дикая тайга, бездорожье, нехватка техники, оборудования. На экспедицию приходилась одна машина ГАЗ-63 и несколько тракторов. А объемы работ постоянно росли, как и коллектив.

Кроме чисто производственного плана ставились конкретные задачи по достижению определенных рубежей. Например, каждая бригада боролась за наивысшую проходку в год…

- Трудились здорово. Приходилось месяцами не выезжать с буровых. Сейчас такая нагрузка не воспринимается, никто особо не проявляет желания работать с напряжением. С энтузиазмом выполняли свои обязанности во благо Родины. За эту работу мы получали награды, благодарности, премии…

- Если бы тогда нам поставили обратную задачу: найти место, где нет нефти, наверняка, мы такое место бы не нашли, ибо вокруг наших скважин всюду была нефть, причем большая. Ягунское, Дружное, Кустовое месторождения были разделены узкой полосой прогиба, куда и были заложены эти скважины. С задержкой на пять лет было открыто и Федоровское, и Русскинское и Тэвлинское месторождения…

- Очень плодотворно геологи «Обьнефтегазгеологии» поработали, начиная с 1980 по 1989 годы. За пятилетку по 33(!) месторождения…. Не случайно в этот период ежегодный прирост запасов составлял 160-300 млн. тонн нефти.

- То, что было сделано в этом суровом краю, поражает воображение. Ни одна страна не знала таких темпов освоения природных ресурсов, как в Западной Сибири, где была создана главная топливно-энергетическая база страны. За 35 лет освоения недр только в Ханты-Мансийском автономном округе добыто семь миллиардов нефти. И какое же счастье чувствовать себя причастным к тем большим, нужным стране и народу делам, о котором говорят в мире!

Кстати: В середине 1970-х Федор Людофун занимал должность главного геолога Аганской нефтеразведочной экспедиции, которая базировалась в поселке Новоаганск. В то время непосредственно под его началом разрабатывались планы поисково-разведочных работ, выдавались «точки» для заложения скважин, велись поиски воды для буровой. Тогда были открыты Карамовское, Суторминское, Крайнее, Конг-Еганское месторождения.