Сургутская ГРЭС-1 празднует полувековой юбилей

1972 год. Январь.
3 января сдано в эксплуатацию временное здание ДК «Энергетик».
5 января на стройплощадки города поступила первая продукция местного деревообрабатывающего завода. За первые четыре дня года предприятие отправило потребителям 200 кубических метров пиломатериалов.
В середине января седьмой участок СУ-489 подготовил ледовую дорогу в районе строящегося железнодорожного моста, которая шла на левый берег Оби. В тот же день по ней начался завоз оборудования для намыва в левобережной пойме реки насыпи будущей железнодорожной магистрали Тюмень – Сургут.
За первую половину января коллективы энергопоездов № 129 и № 217 выработали два с половиной миллиона киловатт-часов электроэнергии. Всего за четыре года своего существования ими было произведено 117, 5 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Открыто крупное месторождение нефти в семидесяти километрах от Сургута, которое получило название Покамасовское.
1972 год. Февраль.
4 февраля приказом № 18 Министерства энергетики СССР Сургутская ГРЭС была введена в строй.
12 февраля универмаг ОРСа НГДУ «Сургутнефть» провел демонстрацию моделей женского шерстяного, шелкового, хлопчатобумажного платья и игрушек для детей.
Сургутская нефтеразведочная экспедиция признана лучшей в конкурсе, организованном Министерством геологии РСФСР.
В городе прошла декада культуры и искусства.
Сургутские геологоразведчики открыли еще одно месторождение нефти – Савуйское.
В ДК «Строитель» состоялся первый городской фотоконкурс.
На московской Выставке достижений народного хозяйства СССР демонстрировался полуавтоматический комплекс «Обь», созданный сотрудниками сургутской производственно-технической фирмы «Сиборггазстрой» треста «Главтюменьнефтегазстрой».