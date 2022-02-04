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Время первых. 50 лет Сургутской ГРЭС-1

Сургутская ГРЭС-1 празднует полувековой юбилей

Время первых. 50 лет Сургутской ГРЭС-1
Фото из архива Л. Захаровой

1972 год. Январь.

3 января сдано в эксплуатацию временное здание ДК «Энергетик».

5 января на стройплощадки города поступила первая продукция местного деревообрабатывающего завода. За первые четыре дня года предприятие отправило потребителям 200 кубических метров пиломатериалов.

В середине января седьмой участок СУ-489 подготовил ледовую дорогу в районе строящегося железнодорожного моста, которая шла на левый берег Оби. В тот же день по ней начался завоз оборудования для намыва в левобережной пойме реки насыпи будущей железнодорожной магистрали Тюмень – Сургут.

За первую половину января коллективы энергопоездов № 129 и № 217 выработали два с половиной миллиона киловатт-часов электроэнергии. Всего за четыре года своего существования ими было произведено 117, 5 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Открыто крупное месторождение нефти в семидесяти километрах от Сургута, которое получило название Покамасовское.

1972 год. Февраль.

4 февраля приказом № 18 Министерства энергетики СССР Сургутская ГРЭС была введена в строй.

12 февраля универмаг ОРСа НГДУ «Сургутнефть» провел демонстрацию моделей женского шерстяного, шелкового, хлопчатобумажного платья и игрушек для детей.

Сургутская нефтеразведочная экспедиция признана лучшей в конкурсе, организованном Министерством геологии РСФСР.

В городе прошла декада культуры и искусства.

Сургутские геологоразведчики открыли еще одно месторождение нефти – Савуйское.

В ДК «Строитель» состоялся первый городской фотоконкурс.

На московской Выставке достижений народного хозяйства СССР демонстрировался полуавтоматический комплекс «Обь», созданный сотрудниками сургутской производственно-технической фирмы «Сиборггазстрой» треста «Главтюменьнефтегазстрой».


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Сегодня в 13:22, просмотров: 577, комментариев: 0
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