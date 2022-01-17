К 100-летию со дня рождения Почетного гражданина города Сургута Флегонта Показаньева

Уходил человек в тайгу. Не с ружьем, с лопатой. Перекопал весь холм у Кедровки. Над ним шутили: «Не иначе клад ищешь?»

И представьте, нашел! Всего-навсего кучу головешек и груду разбитых черепков. Но по ценности вряд ли уступят золоту, потому что найдены на стоянке древнего югорского племени.

В археологическом справочнике теперь значится Кедровая как стоянка предков югров, которую обнаружил сургутский житель Флегонт Яковлевич Показаньев. Располагалась она на том месте, где в свое время была построена телевизионная станция «Орбита».

Показаньев не археолог, однако им стал. И не историк. Но ему удалось собрать и обобщить материалы по возрождению и развитию нашего города за всю его многолетнюю историю.

… В 1957 году после пятнадцатилетней службы в армии возвратился в Сургут капитан запаса Показаньев. Устроился физруком в среднюю школу, которую закончил за день до начала Великой Отечественной войны. Со слов его учеников, заниматься под руководством бывалого фронтовика было очень интересно. В спорте сургутские школьники преуспели на районных, окружных и даже областных соревнованиях. Появился фотоальбом «За спортивную честь школы». Несколько снимков в нем отводилось ветеранам-физкультурникам.

Чем больше преподаватель и его питомцы узнавали о своих предшественниках, тем больше интересовались историей школы, ее традициями. Вскоре стал пополняться второй альбом, на нем каллиграфическим почерком Флегонт Яковлевич написал: «Летопись Сургутской средней школы».

Недолго проходил в физруках Показаньев. Предложили возглавить районный отдел культуры, а затем – отдел пропаганды и агитации райкома КПСС. Однако не бросил собирать историко-краеведческий материал.

В Сургуте, Локосово, Тундрино стояли памятники героям Гражданской войны. Кто они эти безымянные герои? Запросы в Центральный государственный архив Министерства обороны не дали ни малейших результатов. Не нашлось списка погибших среди документов окружного и областного архивов и музеев. Начались розыски живых свидетелей становления Советской власти в Приобье. Опрошены сотни людей лично и заочно с помощью переписки. Кое-что удалось выяснить, и теперь мы точно знаем, с какими трагическими событиями истории Приобья связаны эти обелиски, знаем имена похороненных людей. В дни торжеств возлагаем венки – приносим дань уважения благодарных потомков.

Показаньев страстно хотел, чтобы старожилы и новоселы дорожили и гордились историей Сургута. Потому и в лекциях Флегонта Яковлевича было что-то другое, что отличало его от других лекторов. Возможно, то, что рассказывал он о многовековой истории нашего края на богатом фактическом материале.

Увлеченность не мешала, а скорее помогала Флегонту Яковлевичу справляться с основной своей работой ответственного секретаря общества «Знание». Впрочем, лекционной пропагандой он начал заниматься еще в 1944 году и вел ее до последней минуты своей жизни.

За заслуги в области пропаганды политических и научных знаний в канун Нового 1963 года Флегонту Яковлевичу Показаньеву было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Показаньев и Захаров на открытии памятника на месте гибели отряда А.П. Зырянова в д. Вампульгольск. 1987 год

Из воспоминаний Ивана Захарова: «Впервые я встретил Показаньева на причале Сургутского рыбокомбината летом 1948 года. Тогда на небольшой промысловый катерок поднялся бравый офицер с золотыми погонами в сопровождении ослепительной молодости красивой жены. Катер, на буксире которого был небольшой неводник с подгулявшими людьми, взял курс на поселок Банное, где прошли детские и юношеские годы Флегонта.

Так или примерно так началось свадебное путешествие супружеской пары Флегонта Яковлевича и Лилии Николаевны. Под бесконечный перестук 15-сильного двигателя веселая компания плыла вверх по Оби, минуя устья красивых речек Чёрная, Почекуйка, Тром-Аган, оставляя за кормой заводи и заостровки. Это было начало романтической поездки влюбленных, а потом она продолжалась по дорогам Забайкалья, где нес военную службу офицер из поселка Банное.

Лилия и Флегонт Показаньевы. 1948 г.

Мое первое творческое содружество с Флегонтом Яковлевичем началось в начале 70-х годов прошлого столетия. К тому времени он давно уже демобилизовался, работал инструктором горкома КПСС. Задумали мы с ним написать и выпустить на белый свет книгу «Краткий очерк истории Сургутской партийной организации». Работали долго, ездили в Тюменский и Ханты-Мансийский архивы, перечитали множество документов, газет, беседовали со старыми коммунистами и участниками первых пятилеток.

Несмотря на то, что нам нравилось заданная самим себе тема и работали мы с ним с удовольствием, без полемик, а то и разногласий не обходилось. Потому работа наша затянулась, и книга, как таковая, не получилась. В 1974 году вышла небольшая брошюра под указанным выше названием. Она быстро разошлась среди населения.

При работе над «Историей…» у нас собралось много материалов, характеризующий бессмертный подвиг сургутян во время Великой Отечественной войны. В 1975 году вместе с Ф.Я.Показаньевым и редактором окружной газеты Новомиром Борисовичем Патрикеевым при благословении первого секретаря окружкома КПСС Василия Васильевича Бахилова написали вторую брошюру «Сургут в годы Великой Отечественной войны».

Почти 30 лет я работал в редакции сургутской газеты «К победе коммунизма», и почти все эти годы Флегонт Яковлевич был активным автором этого издания. Он писал на разные темы: о прошлом нашего края, о природе и людях. Его читали взрослые и дети, он много выступал в школах, в трудовых коллективах. Сургутяне звали его своим летописцем. Значительная часть его очерков и рассказов вошла в книгу Показаньева «Город древний, город славный».

Флегонт Яковлевич всегда занимал активную жизненную позицию, всегда отстаивал историческую правду, не позволял разным демагогам переоценивать да чернить честь своей Родины. Он был настоящим коммунистом и умер-то он как боец и защитник своих убеждений».

Он умер на боевом посту. 1 марта 1996 года в Сургутской городской библиотеке проходила встреча читателей с Показаньевым, автором книги «Город древний, город славный». В разгар беседы Флегонту Яковлевичу стало плохо. «Скорая» увезла его в больницу. А утром весь город был подавлен известием: умер Флегонт Показаньев, историк, археолог, лектор и просто хороший человек.

PS. В память о нашем легендарном земляке на карте города по решению городской Думы 22 сентября 2000 года появилась новая улица, ей присвоено имя Флегонта Яковлевича Показаньева.

Справка: Флегонт Показаньев родился 17 января 1922 года в селе Карасье Юргамышского района Курганской области, в семье крестьянина. Осенью 1929 года семья Показаньевых из 12 человек была раскулачена, а 16 февраля 1930 года выслана на Тобольский Север, приписана сначала к деревне Широково Сургутского района, а затем к спецпоселку Банное.



В 1941 году Флегонт окончил 10 классов Сургутского средней школы. Поступил в Омский педагогический институт в городе Тобольске на историко-филологический факультет. Учился два месяца. В то же время пришлось работать на уборке урожая в колхозе, на выгрузке бочек с соленой рыбой из барж, на распилке дров для городской электростанции.



С ноября 1941 по февраль 1942-го преподавал русский язык в татарской неполной средней школе в деревне Карбаны Ярковского района.



3 марта 1942 года призван в Красную Армию. Службу начинал в Уральском военном округе.



Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении Донбасса, Северной Таврии, Крыма, Литвы в составе 33 и 87 гвардейских стрелковых дивизий 2-й гвардейской Армии на Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском фронтах. Был сапером, разведчиком, минометчиком. Дважды ранен. Имеет награды.



В августе 1944 года из Литвы направлен на учебу в Челябинское танковое училище. В декабре 1945 года успешно закончил учебу. Служил в частях Забайкальского военного округа на должностях командира танкового взвода, командира танковой роты, помощника начальника штаба и начальника штаба танкового батальона в 201-м Армейском тяжелом танкосамоходном полку, 54-м учебном танковом полку, в 47-м Отдельном учебном танковом батальоне, 22-м и 21-м гвардейских танковых полках 5-й гвардейской танковой дивизии.



В 1950 году с отличием окончил дивизионную партийную школу, в 1952 году также отлично – курсы усовершенствования офицерского состава Забайкальского военного округа. Его имя навечно занесено на Доску Почета ЗабВО.



При увольнении в запас в августе 1957 года имел 70 поощрений командования за успехи в боевой и политической подготовке.

Кстати: Общественные организации, созданные в свое время Показаньевым: экскурсионное бюро, городское отделение общества памятников истории и культуры, музей боевой и трудовой славы сургутян – теперь уничтожены или находятся на грани исчезновения. А жаль.