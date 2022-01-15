120 лет со дня рождения старейшего педагога и народной просветительницы Анны Знаменской

В 1921 году 19-летняя выпускница Тобольской Мариинской женской гимназии Анна Знаменская вместе с мужем Аркадием Степановичем Знаменским приехала в Сургут и работала учителем в местной школе. Преподавала русский язык и литературу, хотя временами также математику, и химию, сверх того была организатором театральной жизни школы. Здесь в полную силу и проявилась ее художественная натура.

Поразительно! Комнаты в доме Знаменских скорее напоминали книгохранилище. Все они, начиная с прихожей, были заставлены стеллажами с книгами. В небольшом зале - посередине рояль, а вдоль стен – книги. Чего только тут не было! Все издания Большой Советской Энциклопедии, прижизненные издания Гегеля, Фейербаха, сочинения Канта, Декарта, Спинозы, Дарвина…

На отдельной полке – книги по математике, физике…

В спальне – тоже книги, в основном художественная литература, русская, зарубежная классика. Это была библиотека Анны Андреевны. Поэтому не случайно под ее руководством драматическим кружком впервые были осуществлены постановки по произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин», а в 1958 году вместе с литератором Анной Яковлевной Черных поставлены «Русалка», «Идиот» и другие пьесы русских классиков.

Из воспоминаний Лидия Проводниковой: «Анна Андреевна и Аркадий Степанович Знаменские были очень гостеприимными хозяевами. Анна Андреевна искусно стряпала «безе» («воздушные поцелуйчики»), пекла в русской печке.

Мы, девчонки, неоднократно собирались у Знаменских. Каждый год Анна Андреевна готовила с нами новогодние костюмы. Разучила танец «Восьмерка». Костюмы шили сами, плели корзинки из цветной бумаги, делали «виноград» из ваты, красили…».

Судя по всему, Анна Андреевна Знаменская прожила яркую жизнь, оставившую заметный след в развитии народного образования, просвещения и культуры Сургута.

Умерла 11 февраля 1967 года. Похоронена на старо-сургутском кладбище. По инициативе Почетного гражданина города Сургута Ивана Захарова старейшей учительнице был возведен мраморный памятник. «На памятник собирали «всем миром», и только конечную точку в финансировании поставила директор департамента образования и науки Сургутской городской администрации Надежда Яковлевна Стрельцова», - рассказала заведующая Сургутским музеем народного образования Антонина Маслакова.

Торжественное открытие памятного знака состоялось 16 сентября 2003 года.

Анна Знаменская, урожденная Слотвинская, родилась 15 января 1902 года в г. Тобольске. В 1920 году окончила Тобольскую Мариинскую женскую гимназию. До приезда в Сургут работала в детском доме, где и познакомилась с Аркадием Степановичем Знаменским.