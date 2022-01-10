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«Мы… завещаем вам, внучата, память…»

Жуковскому движению в Сургуте – 25 лет

«Мы… завещаем вам, внучата, память…»
Фото из архива школы №18

XXвек. Октябрь 1996 года в Сургуте ознаменован образованием городского Комитета ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы. При нем организованы отделение Межрегионального комитета памяти маршала Г.К. Жукова и оргкомитет патриотических сил ветеранов Великой Отечественной войны и пограничной службы. Возглавил организацию коренной сургутянин, фронтовик Виталий Алексеев.

В период, когда рушились проверенные временем традиции патриотического воспитания, выхолащивались из детской и подростковой жизни пионерия и комсомол, Виталий Яковлевич также становится родоначальником городской общественной организации «Юные жуковцы».

13 декабря 1996 года состоялся первый слет жуковских отрядов. Начало жуковскому движению положили 13 мальчишек и девчонок из дворового клуба Гагаринец». И буквально в кротчайшие сроки вокруг детской организации сплачиваются сотни сургутских школьников.

На одном из слетов Виталий Яковлевич обратился к юным жуковцам: «Мы, старички-фронтовички, завещаем вам, внучата, память о священных днях войны, берегите ее».

Рассказывал, что детство сургутских ребятишек в 30-40-е годы было не безоблачным, но насыщенным интересной школьной и пионерской жизнью. Дел и забот хватало с лихвой, как на домашнем подворье, так и в школе: мальчишки сами топили печку, заготавливали дрова, приносили воду. Если за ночь наметало много снега, с утра чистили дорожки.

Еще в довоенные годы в Сургуте было развито тимуровское движение, названное в честь главное героя книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Тимуровцы действовали тайно. У них был свой штаб и свой командир. На заседаниях штаба обсуждали, какие полезные дела можно сделать для Сургута и его жителей. Выясняли адреса обездоленных стариков, инвалидов, одиноких женщин с детьми и старались им помочь выполнить тяжелую работу по хозяйству. «Действовали мы вполне самостоятельно. Зимой и летом, весной и осенью ходили с пилами и топорами, лопатами и ведрами по дворам престарелых, больных и инвалидов, нуждающихся в помощи – пилили и кололи дрова, носили воду, вскапывали огород, убирали навоз, мусор, снег. И это приносило всем большое удовольствие», - вспоминал Виталий Яковлевич.

Алексеев был убежден, что именно в детстве его поколение получило хорошую закалку и физическую, и моральную для того, чтобы достойно пережить тяготы военных лет.

Когда окончилась война, сотни советских солдат-освободителей отправились в военных эшелонах на свою родину, но призывники 1944 года служили еще долго. Виталий Яковлевич пробыл в Германии до 1951 года, затем его направили в Молдавию восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Только вначале 90-х он вместе со своей семьей вернулся в родной Сургут…

Как-то на одной из встреч ребята спросили Алексеева: «Чего бы вам хотелось больше всего?».

Ответ не заставил себя ждать: «Больше всего на свете я хочу мира во всем мире, и чтобы сургутские ребятишки были самыми лучшими и в учебе, и в спорте, и в общественной жизни. Чтобы изучали историю своей Родины, историю ее боевого прошлого, историю своей семьи и никогда не забывали своих корней, ведь нам есть чем гордиться, есть, что свято хранить в своей памяти!».

Виталий Яковлевич ушел из жизни 23 февраля 2010 года, а в июне нынешнего года ему исполнилось бы 95 лет. Но дело, начато им в середине 90-х продолжается. На базе сургутской средней школы № 18, которая носит его имя, периодически проходят слёты жуковских отрядов.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 225, комментариев: 0
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