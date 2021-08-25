Какова цель приезда первого студенческого отряда в таежную провинцию

На снимке 1965 года сургутского фотолетописца Анатолия Мясникова запечатлен момент прибытия в аэропорт (в ту пору еще поселка) Сургут первой группы из студенческого отряда «Верховина».

Тогда, более полувека назад, холодным ветром встретил Сургут посланцев далекого солнечного Львова. Двадцать пять студентов и командиров строительных отрядов прибыли в середине мая в Сургут для уточнения договоров с производственными организациями.

Радушным приемом, конкретными деловыми беседами компенсировали руководители местных хозяйств неприветливость сургутской весны. В итоге переговоров была определена величина планового задания для объединенного строительного отряда «Верховина». В денежном выражении это превышало семь миллионов рублей.

Однако не только производственные планы сверялись в период предварительной встречи. Под руководством первого секретаря Сургутского райкома комсомола Владимира Рарицкого было проведено совещание по уточнению совместного плана идейно-воспитательной и политико-массовой работы сводного отряда «Верховина» и сургутской комсомольской организации в студенческом «третьем трудовом семестре».

Формы работы - разнообразные: лекции и беседы с рабочими и служащими строительных организаций, выступление отрядных агиткультурбригад, услуги известного старожилам Сургута телевизионного ателье «Спасибо» и прочее.

Решались серьезные вопросы в плане помощи сельским и особенно национальным школам, а юные сургутяне пребывали в пионерских лагерях-спутниках при студенческих отрядах.

Немало добрых дел оставили после себя львовские студенты. В нашем населенном пункте трудно было найти объект, так или иначе связанный с их работой. То там, то тут слышалась певучая украинская речь, а вечерами в клубах и красных уголках предприятий веселые студенческие песни перемежались прекрасными народными мелодиями. И слышались в этих мелодиях отзвуки октябрьских бурь, суровые гимны народа-победителя, весенние, жизнерадостные марши советской молодежи.

Именем Семена Билецкого названа улица в нашем городе

Кстати: Некоторые бойцы львовских студенческих отрядов после окончания института вернулись в Сургут, где долгие годы трудились на производстве. Так, к примеру, трудно переоценить вклад в деятельность Сургутского филиала ЛенЗНИЭПа Семена Билецкого, который в 1966 году был в составе студенческого строительного отряда.