Какова цель приезда первого студенческого отряда в таежную провинцию

На снимке 1965 года сургутского фотолетописца Анатолия Мясникова запечатлен момент прибытия в аэропорт (в ту пору еще поселка) Сургут первой группы из студенческого отряда «Верховина».
Тогда, более полувека назад, холодным ветром встретил Сургут посланцев далекого солнечного Львова. Двадцать пять студентов и командиров строительных отрядов прибыли в середине мая в Сургут для уточнения договоров с производственными организациями.
Радушным приемом, конкретными деловыми беседами компенсировали руководители местных хозяйств неприветливость сургутской весны. В итоге переговоров была определена величина планового задания для объединенного строительного отряда «Верховина». В денежном выражении это превышало семь миллионов рублей.
Однако не только производственные планы сверялись в период предварительной встречи. Под руководством первого секретаря Сургутского райкома комсомола Владимира Рарицкого было проведено совещание по уточнению совместного плана идейно-воспитательной и политико-массовой работы сводного отряда «Верховина» и сургутской комсомольской организации в студенческом «третьем трудовом семестре».
Формы работы - разнообразные: лекции и беседы с рабочими и служащими строительных организаций, выступление отрядных агиткультурбригад, услуги известного старожилам Сургута телевизионного ателье «Спасибо» и прочее.
Решались серьезные вопросы в плане помощи сельским и особенно национальным школам, а юные сургутяне пребывали в пионерских лагерях-спутниках при студенческих отрядах.
Немало добрых дел оставили после себя львовские студенты. В нашем населенном пункте трудно было найти объект, так или иначе связанный с их работой. То там, то тут слышалась певучая украинская речь, а вечерами в клубах и красных уголках предприятий веселые студенческие песни перемежались прекрасными народными мелодиями. И слышались в этих мелодиях отзвуки октябрьских бурь, суровые гимны народа-победителя, весенние, жизнерадостные марши советской молодежи.
Именем Семена Билецкого названа улица в нашем городе
Кстати: Некоторые бойцы львовских студенческих отрядов после окончания института вернулись в Сургут, где долгие годы трудились на производстве. Так, к примеру, трудно переоценить вклад в деятельность Сургутского филиала ЛенЗНИЭПа Семена Билецкого, который в 1966 году был в составе студенческого строительного отряда.
Такая вот параллель с Хунтой. И не более.
Я про правый любимый запрещенный на территории сектор а ты о шортах
В середине июня 1966 года в Сургут прибыл ССО «Верховина», который принял СУ-9 организованного в феврале 1966 года треста «Сургутгазстрой». Студенты в лето 1966 года работали на объектах Дома культуры «Геолог», как его долго неофициально называли «Беркут» (ныне снесён) и торгового центра орса геологии. Как водится в те времена культурная и шефская работа в свободное отработав время была необходимым условием жизни стройотряда. Обязательно агитбригада, концерты для молодежи. Участие в конкурсе агитбригад участие в спортивные соревнования между отрядами традиционно проводились в День студенческих стройотрядов в конце августе месяце перед отъездом. Там торжественно вручали руководители строительных предприятий и секретари горкома ВЛКСМ Грамоты за производственные успехи и активное участие в общественной жизни Сургута. Вручили Грамоту «Верховине» и за шефскую работу в пионерском лагере Сургута. Конечно, студенты внесли значительный культурный пласт в жизнь нового города. Это была реальная дружба городов Львова и Сургута. Жаль, что это до сих не отражено монументально в ткани города.