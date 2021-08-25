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​Стоп, кадр! «Верховина» в Сургуте

Какова цель приезда первого студенческого отряда в таежную провинцию

​Стоп, кадр! «Верховина» в Сургуте
Фото А. Мясникова

На снимке 1965 года сургутского фотолетописца Анатолия Мясникова запечатлен момент прибытия в аэропорт (в ту пору еще поселка) Сургут первой группы из студенческого отряда «Верховина».

Тогда, более полувека назад, холодным ветром встретил Сургут посланцев далекого солнечного Львова. Двадцать пять студентов и командиров строительных отрядов прибыли в середине мая в Сургут для уточнения договоров с производственными организациями.

Радушным приемом, конкретными деловыми беседами компенсировали руководители местных хозяйств неприветливость сургутской весны. В итоге переговоров была определена величина планового задания для объединенного строительного отряда «Верховина». В денежном выражении это превышало семь миллионов рублей.

Однако не только производственные планы сверялись в период предварительной встречи. Под руководством первого секретаря Сургутского райкома комсомола Владимира Рарицкого было проведено совещание по уточнению совместного плана идейно-воспитательной и политико-массовой работы сводного отряда «Верховина» и сургутской комсомольской организации в студенческом «третьем трудовом семестре».

Формы работы - разнообразные: лекции и беседы с рабочими и служащими строительных организаций, выступление отрядных агиткультурбригад, услуги известного старожилам Сургута телевизионного ателье «Спасибо» и прочее.

Решались серьезные вопросы в плане помощи сельским и особенно национальным школам, а юные сургутяне пребывали в пионерских лагерях-спутниках при студенческих отрядах.

Немало добрых дел оставили после себя львовские студенты. В нашем населенном пункте трудно было найти объект, так или иначе связанный с их работой. То там, то тут слышалась певучая украинская речь, а вечерами в клубах и красных уголках предприятий веселые студенческие песни перемежались прекрасными народными мелодиями. И слышались в этих мелодиях отзвуки октябрьских бурь, суровые гимны народа-победителя, весенние, жизнерадостные марши советской молодежи.

Именем Семена Билецкого названа улица в нашем городе

Кстати: Некоторые бойцы львовских студенческих отрядов после окончания института вернулись в Сургут, где долгие годы трудились на производстве. Так, к примеру, трудно переоценить вклад в деятельность Сургутского филиала ЛенЗНИЭПа Семена Билецкого, который в 1966 году был в составе студенческого строительного отряда.


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25 августа в 11:33, просмотров: 1568, комментариев: 9
Комментарии:
Швондер.
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25 августа в 17:07
Щас алкон проведет параллели с хунтой
Alkonowa1ow Швондер.
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25 августа в 20:18
Нет. Хунта здесь ни причём. Параллель можно провести с Кубой. У студентов ССО «Верховина» была форма: голубые рубашки со знаками ССО «Верховина» и береты в стиле аля Фидель Кастро. Летом 1966 года они шефствовали на первым летним пионерским лагерем Сургута, который располагался в деревянном здании, занимаемым после пожара 1974 года РДК районной библиотекой. Сейчас дом снесён и построено 9-этажное ленпроекта здание по ул. Ивана Кайдалова. С Хунтой в Греции («черных полковника ») Сургут то же кое-что связывало, ибо ходили слухи, что Генеральный секретарь Компартии Греции М. Глезос, покинувший Грецию с приходом в 1967 году хунты, находится в Сургуте и его навещали здесь однажды его товарищи по партии. Однако слухи оказались фейком. На самом деле с 1962 года в Сургуте находился на инкогнито бывший Генеральный секретарь Компартии Греции Никос Захариадис. Работал в Сургутском лесничестве под именем Николая Николаевича Николаева. Был сталинист и Н.Хрущев заслал его в ссылку. А Брежнев не подумал его возвращать в активную политику. На сургутском лесничестве в 2014 году открыта мемориальная доска в память об этом человеке. А М.Глезос может и приезжал когда-то до 1973 года навестить Н.Захариадиса.
Такая вот параллель с Хунтой. И не более.
Швондер.
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25 августа в 21:44
Блин дед...
Я про правый любимый запрещенный на территории сектор а ты о шортах
Alkonowa1ow
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25 августа в 22:12
Да! В в летние каникулы 1966 года первый городской пионерлагерь на берегу Саймы был открыт. За три смены в оздоровили 150 детей из школ молодого города. Директором пионерлагеря, помнится, была инспектор районо Сорокина (имя и отчество не помню, к сожалению). А вожатыми были учащиеся- старшеклассницы средней школы №1 ( «Дом Пионеров»). А главное он был среди первозданной природы на берегу Саймы. И там спокойно купались. Вода была чистейшая и прозрачная. Рыбки плавали и никаких водорослей.
В середине июня 1966 года в Сургут прибыл ССО «Верховина», который принял СУ-9 организованного в феврале 1966 года треста «Сургутгазстрой». Студенты в лето 1966 года работали на объектах Дома культуры «Геолог», как его долго неофициально называли «Беркут» (ныне снесён) и торгового центра орса геологии. Как водится в те времена культурная и шефская работа в свободное отработав время была необходимым условием жизни стройотряда. Обязательно агитбригада, концерты для молодежи. Участие в конкурсе агитбригад участие в спортивные соревнования между отрядами традиционно проводились в День студенческих стройотрядов в конце августе месяце перед отъездом. Там торжественно вручали руководители строительных предприятий и секретари горкома ВЛКСМ Грамоты за производственные успехи и активное участие в общественной жизни Сургута. Вручили Грамоту «Верховине» и за шефскую работу в пионерском лагере Сургута. Конечно, студенты внесли значительный культурный пласт в жизнь нового города. Это была реальная дружба городов Львова и Сургута. Жаль, что это до сих не отражено монументально в ткани города.
Alkonowa1ow Швондер.
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25 августа в 22:29
«Кто о чем, а вшивый о бане…».
Сергей Б Швондер.
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25 августа в 23:06
Ты с кем разговариваешь? Это же робот.
Alkonowa1ow Сергей Б
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25 августа в 23:14
А Вы «реальные пацаны»?
Маня
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25 августа в 23:28
Александр, а помнишь какой удивительный сказочный городок в детском парке микрорайона энергетиков оставили после себя студенты - будущие архитекторы Львовского политехнического института? Здесь, в сосновом бору смастерили "избушку на курьих ножках", крепость. Из архитектурных форм были и олени, и кони, и жар-птица... Микробассейн даже был. Всё исчезло в одночасье. А от соснового бора остались единичные больные деревья...
Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:17
Да, конечно! Там ещё пушечка была такая литая 18 века. Парк был ещё Был как уголок живой природы. Хороший место для отдыха и прогулок в шаговой доступности. Даже в телефильме его однажды показали по ЦТ.
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