Как сургутские жители лишились главного очага культуры

Культурно-просветительские учреждения Сургута в конце 1950-начале 1960-х годах не соответствовали потребностям стремительно увеличивающегося населения будущего города. Символами цивилизации Сургута того времени служили плохо отапливаемый и неуютный Дом культуры, старый, тесный клуб рыбозавода и построенный еще в 1951 году деревянный кинотеатр «Октябрь».

По сути, вся работа культурно-просветительских учреждений рабочего поселка сводилась к эпизодически проводимым смотрам художественной самодеятельности, нерегулярной работе драмкружка и еще нескольких секций самодеятельного творчества. А это ни в коей мере не удовлетворяло растущих духовных запросов жителей.

Материальная база учреждений культуры тоже была слаба. Выделяемых на капитальный ремонт районного Дома культуры бюджетных средств явно было не достаточно, чтобы преобразовать его в настоящий, действующий «очаг культуры». В 1959 году райфинотдел назначил на его реконструкцию только 119 тысяч рублей.

В начале 60-х в нарушение установленных командно-демонстративных бюрократических и финансовых норм с инициативой строительства нового Дома культуры выступили первый секретарь Сургутского райкома КПСС В.В. Бахилов и начальник Сургутской геологоразведочной экспедиции Ф.К. Салманов. «Старый клуб разваливался на глазах. Идеей Дома культуры загорелись многие. Прорабом стройки выбрали Салманова, комиссаром – меня. Когда о нашей затее узнали в облфо, пришел приказ об увольнении заведующего нашим районным финотделом за нецелесообразное использование средств. Долгих трудов нам стоило изменить приказ, но мы добились своего», - вспоминал Василий Васильевич Бахилов.

Дом строился по типовому проекту, лишь определенные изменения в него внесли местные зодчие Виктор Кондаков и Петр Загваздин. В результате на высоком берегу Саймы появилось двухэтажное деревянное здание со зрительным залом на 300 мест, двумя библиотеками, комнатами для работы самодеятельных кружков, художественными мастерскими. Открытие его состоялось 5 ноября 1961 года.

Культурный центр стал одним из самых популярных мест для сургутян. Здесь же проходили многие общественно-политические мероприятия, выступления известных столичных артистов, писателей, поэтов. Знаменитый советский композитор тех лет Ян Френкель впервые исполнил свою песню «Русское поле» именно в нашем Доме культуры.

На площади перед Сургутским районным Домом культуры проходили все праздничные мероприятия

Несчастье случилось 20 июля 1974 года. Теперь уже трудно однозначно сказать, что именно послужило причиной пожара, возникшего в здании Дома культуры. Однако, несмотря на усилия огнеборцев, он сгорел дотла. Материальный ущерб, нанесенный стихией, был оценен специалистами в огромную по тем временам сумму – почти полмиллиона рублей. К тому же стремительно быстро растущий город лишился одного из значимых очагов культуры.

Кстати: Памятник Карлу Марксу, который стоял около Дома культуры, тогда в огне не пострадал. Сегодня его можно увидеть недалеко у входа в сургутский лицей №4.