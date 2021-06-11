Кто в ответе за забвение могил фронтовиков на сургутских кладбищах?

Как стремительно летит время! Через считанные дни, 22 июня 2021 года, всей страной будем отмечать скорбную дату - 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Войны самой кровопролитной и страшной, народной и священной в истории России, ставшей основной частью Второй мировой войны – 1939-1945 годов.

Один из главных символов памяти о том бессмертном подвиге, который был совершен советским народом – Вечный огонь. Но горит ли он в нашем сердце? Осознаем ли мы тот факт, что являемся потомками героев, отстоявших страну от разгрома и исчезновения?! Это их кровь течет в наших жилах, и наша память об их жизни-подвиге свята. Должна быть свята. Вечно!

Валентин Петрович Тверетин. Родился 9 мая 1925 года. На фронте – гвардеец. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями. Трудился на первой сургутской электростанции, в МТС и в леспромхозе. Умер в 1976 году. Похоронен на Чернореченском кладбище. Фото 8 мая 2021 года.

И в нашем городе есть Мемориал солдатской славы и памяти. Здесь горит Вечный огонь, здесь всегда живые цветы. Сюда приходят родственники погибших героев, а молодожены приносят клятву верности. И каждый год 9 мая здесь проходят манифестации, посвященные Дню Великой Победы. Этот памятник, сооруженный в далеком Сургуте, за тысячи километров от тех мест, по которым огненным крылом пронеслась война, напоминает, какой высочайшей ценой завоёвывается простое земное человеческое счастье.

В те роковые сороковые Сургут проводил на фронт около трех тысяч сильных, красивых молодых мужчин. Особо страшных для фашистов, наших сибирских таёжников…

Район опустел, осиротел. Женщины, старики, ребятишки заменили в трудовом строю ушедших в Красную Армию.

Анфиса Васильевна Кайдалова (1899 – 1978) Труженица тыла. Фото 9 мая 2021. Чернореченское кладбище

А с передовых позиций все шли и шли похоронки. Всего в боях за Родину, за ее свободу, честь и независимость только Сургутский район потерял 1240 человек. Имена их высечены на мраморных плитах Мемориала солдатской славы и памяти. Вечный огонь озаряет великий подвиг народа и жертвы, отданные на алтарь Отечества.

Еще продолжались грозные бои, а в Сургут, села и деревни района уже возвращались фронтовики. Израненные, тяжелобольные, чуть подлечившись, они тут же вставали на трудовую вахту. Известно, что к 1 января 1944 года в нашем районе состояли на учете 131 инвалид Великой Отечественной войны. 112 бывших воинов пришли в рабочие коллективы. И работали честно, самоотверженно.

Немало сургутян считаются пропавшими без вести. У них нет могил, к ним не несут цветов… Но есть могилы тех ветеранов войны и труда, кто закончил земной путь уже в мирное время.

Иван Герасимович Проводников. Участник войны, был ранен. В мирное время – рыбак колхоза им. Маленкова. Жил на Черном Мысу. Умер в 1954 году в возрасте 31 года. Похоронен на кладбище по ул. Энергетиков. Снимок сделан 9 мая 2021 года.

… На всех четырех сургутских кладбищах вечным сном спят защитники Отчизны. И что же мы, уважаемые современники, видим? К большому нашему стыду… их могилы стоят в запустении! И взывают к совести потомков. Почему эти могилы оказались забытыми? По разным обстоятельствам. И не важно, что явилось причиной забвения ветерана.

Неухоженные захоронения фронтовиков – позорное явление. Разве они не достойны того, чтобы родной город уважил их вечный покой, если больше этого сделать некому.

Да, сохранение воинских могил требует средств. Но ведь не колоссальных! Можно говорить много пафосных слов о Дне Победы. Можно потратить миллионы на парады, концерты и салюты, но если хотя бы несколько процентов этих средств направить на увековечение персональной памяти ушедших, проблема решилась бы. И еще это хороший пример для молодежи, которая сегодня и так распущенна донельзя со своими «тиктоками» (многим невдомёк, что такое Великая Отечественная и неизвестны имена полководцев). Почему бы не привлечь подростков? Для них это возможность изучать историю на конкретных примерах. Пусть бы прибрали территорию у памятника, почистили оградку, потом сфотографировались и выложили в сеть, если уж так хочется. А может, кто-то после этого откроет книжку и узнает подробную информацию об этом солдате. И было бы о чем сочинение школьное написать.

Почему-то в европейских городах нет заросших бурьяном солдатских могил. Видать, они не могут позволить себе такую «роскошь», как наша большая страна!

Так выглядят воинские захоронения в Чехии. Фото прислал Т. Самборский

В Белоруссии, например, большую роль в сохранении памяти о героях играют школы – во многих из них есть свои музеи.

Красноярск, Рыбинск, Калуга, Тюмень (можно перечислять бесконечно), - почему в большинстве регионов свято чтят память ветеранов войны и ухаживают за их могилами?

Или хотя бы взять соседнюю Нягань, где не только благоустраивают воинские захоронения, но и устанавливают памятные знаки.

На старом Текутьевском кладбище нашего областного центра, где погребены бойцы, скончавшиеся от ран в тюменских госпиталях, наводят порядок активисты «Молодой гвардии».

Могила безымянного солдата на Засаймовском кладбище. Фото 7 мая 2021 года

Отчего же у сургутских чинов и различных власть предержащих этакое наплевательское отношение к памяти наших героических земляков? Почему преданы забвению их имена? Неужели благодарность потомков за ратный подвиг советских солдат должна ограничиваться гвоздичками на праздник? Какая это, к чёрту, вечная и святая память? Правильно это называется издевательство и демагогия, пустые звонкие слова и брёх собачий! А на кладбище должно быть тихо, строго и поднебесно. Мы не имеет права забывать о той войне, как о великой трагедии, и не хотим, чтобы она случилась вновь. И первое действие, которое мы обязаны предпринять, - это привести в порядок могилы фронтовиков. Безотлагательно, и точка.