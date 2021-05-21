Чем занимались жители «беличьей протоки» более века назад?

Лангепас принято считать одним из самых молодых городов нефтяного края. По сути, ему всего 36 лет. И, несмотря на столь «юный» возраст, на протяжении целого ряда лет (1997, 1998, 1999 гг.) он завоевывал почетное звание самого благоустроенного города Ханты-Мансийского автономного округа.

Сейчас за много километров в окрестностях Лангепаса не встретишь ни одного хантыйского стойбища. Однако были времена, когда земли эти были заселены достаточно плотно. Самое крупное поселение – это юрты Урьевские, входившие в Локосовскую волость Сургутского уезда. По статистическим данным 1896-97 гг. в юртах Урьевских в тринадцати хозяйствах проживало 37 мужчин и 35 женщин. Оленей не имели, но держали 61 лошадь. Добывали для продажи летом триста пудов свежей рыбы, зимой – двести пудов и сухой рыбы триста пудов.

120 лет назад в юртах Урьевских в тринадцати хозяйствах проживало менее 100 человек. Фото: smolbatte.ru

Средством передвижения служили не олени, а лошади, из-за того, что в этом течении Оби находились богатые рыболовные места (рыбы хватало не только для своего пропитания, но и на продажу). Поэтому лошади тамошнему населению нужны были для местного сообщения. Кроме того, ведение оленьего хозяйства отвлекало бы летом, во время рыболовства, часть людей для присмотра за оленями, тогда как лошади летом не требуют особого догляда. Лошади также нужны были на заготовке дров, для пароходной пристани в Локосово. Однако для охотника необходимы олени. Но материк от устья Ватинского Егана до Урьевского Егана шириной пять-десять километров, настолько близко подходит к пойме Оби, что население имело возможность промышлять зверя пешком, не удаляясь в дальние урманы, а, следовательно, ему не было необходимости держать оленей.

Кроме юрт Урьевских в нижнем течении Агана было расположено несколько стойбищ: Левкины 1 – в устье реки Мочхон-Еган, Левкины 2 – в устье реки Лась-Еган, Сидоркины – в устье реки Егарь-Егана.

В дань историческому прошлому в городе есть торговый центр под названием «Урьевский». Фото: photogoroda.com

Всего по Агану в 26 населенных пунктах проживал 41 хозяин. В течение весны и лета население, живущее по Агану, занималось рыбными промыслами на песках, в курьях и урьях. В устье Агана, с левой стороны был расположен неводной песок «Неулисей». Это был лучший песок по Агану и Тром-Агану. В варовую пору, когда язь шел из соров, на этот песок съезжались для неводьбы жители Агана и Тром-Агана.

Зимой и осенью промышляли зверя по обеим сторонам Агана. Обычно белки добывалось 50-100 штук, лисиц – до трех штук, выдры – до четырех штук, боровой птицы – от 40 до 150 штук в год на домохозяина.

После революции Тобольская губерния была реорганизована. Тобольский округ вошел в состав Уральской области. Юрты Урьевские вошли теперь уже в состав Локосовского сельского совета Сургутского района. По Приполярной переписи 1926-27 гг. в юртах Урьевских насчитывалось 22 хозяйства, где проживало 43 мужчины и 43 женщины. Население продолжало заниматься рыболовством, хотя добыча сильно снизилась. Снизилась и добыча пушнины из-за хищнического истребления ценных пород зверя.

Стойбища по реке Аган вошли в состав Сургутского сельсовета. Аганский сельсовет появится немного позднее, в начале 50-х годов, а пока только в стойбище Иваналевых находилась фактория «Сырье» и в стойбище Ингелетовых (будущий поселок Аган) – фактория «Госторга».

Охотники-ханты продолжали добывать зверя по дремучим урманам, ловить рыбу в реках и озерах. Но все меньше времени оставалось для их спокойно размеренной жизни…

В 1980 году в связи со строительством Локосовского ГПЗ появился поселок Лангепас для нефтяников и обслуживающего персонала. Вскоре, через пять лет он получил статус города.

Надо сказать, что Лангепасу здорово повезло: практически с самого начала он застраивался по «законам регулярства». Генеральный план города был разработан еще в 1981 году институтом «Новосибирскгражданпроект». Причем настолько удачно, с учетом всех местных условий, что он успешно реализуется и в наши дни.

Использованы документы Тобольского государственного архива