Как отвечал на вопросы журналистов сургутский просветитель Аркадий Знаменский

Много лет назад сотрудники сургутской газеты Николай Ездаков и Иван Захаров обратились к А.С. Знаменскому с просьбой ответить на два вопроса.

Всем нам памятны слова хорошей песни «С чего начинается Родина?». С чего начинается Родина в Вашей судьбе, когда Вы особенно глубоко осознали себя ее сыном?

Вспомните эпизод, событие, когда Ваша судьба наиболее тесно переплеталась с судьбой Родины.

Вот что ответил на вопросы журналистов старейший сургутский учитель Аркадий Степанович Знаменский.

Очень непростые это вопросы. И ответить на них непросто. За плечами большая жизнь, и когда оглядываюсь назад, то вижу, что все кусочки этой жизни чем-то обогащали мое понятие, чувство Родины.

Все они разные, эти кусочки. Одни в свое время казались случайными и ненужными, однако оставили неизгладимый след в душе. Другие сразу поражали, убеждали, воспитывали своей значительностью. Вот схороненный в глухом лесу темный молчаливый родничок. Склонился над ним – и словно все тайны мира вошли в тебя. Вот первый день моего учительства, Сургут двадцать первого года. А это уже не кусочек – глыба: дружба с хорошим человеком, выдержавшая испытания долгих лет. Жадное любопытство в глазах моих учеников и симфонии Чайковского, сводки Совинформбюро и полотна Левитана, минуты жизни трудные и светлые радости – все это складывалось постепенно, день за днем, глубоко в сердце, чтобы, соединившись и заняв соответствующее место, стать моей Родиной. И пока жизнь не кончена, пока ты ходишь, дышишь, надеешься, до тех пор в тебе не кончится Родина.

На мой взгляд, очень важно, чтобы это чувство начало развиваться в человеке, как можно раньше. Ведь любое впечатление, событие, слово, поступок западают в детскую душу крохотным семечком, которое потом дает крепкое, большое дерево.

Сорок лет я преподавал в Сургуте математику и физику. В двадцатые годы сургутская школа была небольшим деревянным зданием. Не хватало учебников, бумаги, чернил, не было света. Рабочие тетради делали из газет или оберточной бумаги. А тетради для беловых работ использовались дважды: во второй раз писали уже между строками.

«40 лет я преподавал в Сургуте математику и физику. В двадцатые годы не хватало учебников, бумаги, чернил, не было света»

Это время было не только трудным, оно было прекрасным. Все были молоды, полны энергии и оптимизма: и страна, и ее сыны и дочери. При свете керосиновых ламп маленькие граждане Страны Советов не только изучали математику, физику, химию. Они узнавали сказки и песни Родины, ее язык, города, историю.

Особенно много давали прогулки по родному краю. Природа – могучий воспитатель, облагораживающий и возвышающий человека. Причем, одно и то же место каждый из нас видит по-своему. Эти места стали для нас родными, стали кусочком, составившим единое целое с той большой Родиной, которую мы всегда пишем с прописной буквы.

«Природа – могучий воспитатель, облагораживающий человека». А.С. Знаменский

Когда моя судьба наиболее тесно переплеталась с судьбой Родины?

Мне кажется, это происходит в трудные для страны времена. Особенно ясно я осознал это в памятные годы Великой Отечественной войны. Гибли сотни, тысячи, миллионы людей, гибли плоды созидательного труда советского народа, плоды его культурной и духовной деятельности, накапливавшиеся веками. Сотни сургутян ушли на фронт, чтобы защитить свою Родину.

Нам, оставшимся в тылу, тоже было нелегко. Скупые сводки Совинформбюро, похоронки, не обошедшие ни один дом, плакаты «Родина-мать зовет». Школьники и учителя работали на заготовке дров, сена, картофеля. Вязали и шили теплые вещи для фронтовиков. В летние каникулы я работал в колхозе рыбаком. Спали по три-четыре часа в сутки. За месяц добыли 42 тонны рыбы.

Многие из тех, кого я знал в мирные дни как людей холодных сердцем, стремившихся урвать кусочек полакомей да пожирней, не могли не пересмотреть отношение к себе и ко всему окружающему, чтобы ощутить свое гражданское «я» в эти великожертвенные для народов Советского Союза дни. Именно в те грозные 1941-45 годы я сделал для себя вывод: аполитичным, безразличным к ужасам и судьбам Родины может быть только человек, несущий в себе черты преступности.

Газета «К победе коммунизма», 26 сентября 1972 года, г. Сургут