Известие о полете Юрия Гагарина вызвало взрыв эмоций у сургутян

60 лет назад 12 апреля 1961 года в Сургуте был, пожалуй, самый радостный день. По размаху народных ликований тогда он, возможно, сравнялся с праздником Победы 9 мая 1945 года. Сургутяне, как и все советские люди, в то время «жили и болели» космосом, следили за полетами искусственных спутников Земли, космических аппаратов с живыми существами, а потом и с собачками на борту, переживали, когда они гибли.

Знали – не зря путешествуют в околоземном пространстве Белки и Стрелки, когда-нибудь и человек полетит. Но мало кто думал, что это свершиться так скоро.

И вот чудо! Гагарин в космосе, наш Юра на орбите, советский человек бороздит просторы Вселенной! Эту весть принесло сургутским жителям всесоюзное радио голосом Левитана около 12-и часов дня. И что тут началось! Люди побросали работу, куда-то бежали: кто на улицу, кто домой, все торопились к репродукторам. Телевидения в Сургуте тогда еще не было. Мало знакомые люди обнимались, целовались, улыбки украшали лица сургутян. Все ходили гордые за свою Родину, за свой народ, за Гагарина. Знай наших!

Райисполком тут же без всяких проволочек переименовал улицу Набережную в Гагарина. У нас появилась школа имени Юрия Гагарина, Гагаринская площадь.

Народ величал Гагарина Колумбом космоса, пахарем небесной целины, разведчиком Солнечной системы, открывателем небесных трасс и звездных дорог. Народная любовь к Юрию Гагарину не знала границ. Его именем называли новорожденных, пионерские дружины, рабочие бригады, речные суда. Слово «космос», «Восток», а потом и песни Александры Пахмутовой на космическую тему стали самыми популярными в народе.

Передо мной лежит пожелтевшая от времени подшивка местной районной газеты «К победе коммунизма» за 1961 год. Первая полоса заветного апрельского номера пестрит сообщениями ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство и его успешном возвращении. Здесь же обращение ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и советского правительства ко всему прогрессивному человечеству, обращение первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева к майору Гагарину. И, конечно же, большой портрет с открытым красивым лицом, а под ним биография 27-летнего парня из Смоленщины, первого космического летчика Юрия Алексеевича Гагарина.

«Гагаринцы» - это звание ученики школы № 3 носили гордо. 1965 год. Директор Генрих Ильич Шитов (в центре), преподаватели Маина Прохоровна Сипайлова и Василий Терентьевич Федулов

Вся вторая полоса местного издания выражает мировое восхищение грандиозной победой советской страны. Об этом говорят в Будапеште и Варшаве, многочисленные поздравления в адрес советского посольства в Румынии. Весть об успешном запуске Советским Союзом человека в космос произвела настоящую сенсацию в Соединенных Штатах…

На третьей полосе газеты запечатлены эмоциональные душе излияния сургутян. «Богат наш русский язык, но трудно подобрать слова, чтобы выразить чувства, которые сейчас испытывают советские люди. Безгранична радость, гордость за нашу великую Родину. Н.Сапьян, райвоенком».

«Советскому народу слава!», «Гагарину - ура!», «Восхищен! Чудо XX века!» - пишут пилорамщик В. Торопчинов, связист Георгий Полков, учащийся Юрий Иванов, печатник Юрий Парунин.

«… Сбылась вековая мечта человека. Двери в космическое пространство раскрылись. И совершил этот подвиг наш соотечественник, советский человек…» - это слова врача З.Симоновой. Выражают свои чувства члены колхоза «Ленинский путь» И. Борисов, Ф. Поспелова; пенсионер С. Менщиков, секретарь парторганизации узла связи В. Уженцев, учитель средней школы Е. Калентьева.

«Старт дан! Попробуйте догнать нас, господа империалисты!» - излагает свою радость геолог Б. Савельев. Служащая Лакина, рабочий Павел Менщиков, моторист Леонид Сидоров и многие другие спешили увековечить свои слова ликования на страницах издания.

Полет Гагарина, его незабываемая улыбка запали в душу советских людей особенно глубоко и ярко. Такое не забывается.









Фото: группа «Старожилы Сургута»

В 1961/1962 году вошла в строй Сургутская восьмилетняя школа имени первого космонавта СССР Ю.А. Гагарина. Перед ней – Гагаринская площадь, где проходили праздничные шествия. Сейчас приблизительно на этом месте стоит кафе «Рябинушка» на улице Энергетиков





Справка

Фраза, которую Юрий Гагарин сказал вместо положенной по уставу «Экипаж, взлетаю», вошла в историю и стала одним из символов полета. Существует версия, что легендарное «Поехали!» Гагарин «подцепил» у методиста отряда космонавтов, летчика-испытателя Марка Галлая. Именно он любил так говорить перед взлетом, и ввел выражение в тренировки отряда.

Кстати

На орбите Юрий Гагарин провел простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. Положив карандаш рядом с собой, он обнаружил, что тот медленно стал уплывать. Из этого Гагарин сделал вывод, что разные предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон, а по возвращению на родину заявил: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить эту красоту, а не разрушать ее!»