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​Подвиг стрелка

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Тулебая Ажимова

​Подвиг стрелка
Фото: архив Л. Захаровой

Тулебай Ажимов родился 5 апреля 1921 года в селе Мумра Астраханской области. С середины 30-х годов прошлого столетия раскулаченная крестьянская семья Ажимовых проживала в поселке Черный Мыс Сургутского района. Тулебай работал в колхозе «Верный путь», где рыбачил, заготовлял сено, ухаживал за скотом, а летней порой 1942-го ушел в ряды Советской Армии. Служил в составе 862-го стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта.

В одном из боев был контужен, в Сургут на него пришла похоронка (так бывало не редко!), но боец выжил и продолжал сражаться с врагом.

Свой ратный подвиг Тулебай Хаджибраевич совершил в июне 1944 года при форсировании реки Висла. Вот так описывает тот бой сам герой: «С первой попытки переправиться нам не удалось. Большинство воинов из группы были убиты, ранены и утонули. Вторично мы в ту ночь сумели переправиться в количестве двенадцати человек. Окопались и организовали круговую оборону. Перед нами немцы занимали оборону на высоте, которая была господствующей. Утром немцы нас заметили. 25-30 фрицев стали спускаться с высоты и приближаться к нам. Подпустив их ближе, наша группа внезапным огнем уничтожила всех фашистов. Затем группа в течение дня отбила еще шесть атак немцев, следовавших одна за другой после артналета. После этого нас осталось только двое. Я был контужен, а мой товарищ тяжело ранен. Последовала атака немцев, мне пришлось отбивать ее одному. Вскоре я потерял сознание, и, придя в себя, увидел, что наши успели форсировать Вислу».

За эту боевую операцию 23-летний сержант Ажимов удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

На территории Мемориала Славы города Сургута и на Аллее Славы Парка Победы в Ханты-Мансийске ему установлены бронзовые бюсты.

Кстати: После демобилизации Тулебай Ажимов уехал на постоянное место жительства в столицу Казахстана — Алма-Ату. Последний раз был в Сургуте в 1968 году по случаю празднования 375-летия нашего славного города. Умер в 1988 году.


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05 апреля в 10:17, просмотров: 10548, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
05 апреля в 23:13
герой

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