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​Сердце осталось в Сургуте

50 лет назад Василий Бахилов был удостоен высокой награды

​Сердце осталось в Сургуте
Фото: архив Л. Захаровой

Герои земли сургутской (слева направо): В.М. Агафонов, Н.У. Жумажанов, А.Н. Филимонов, В.В. Бахилов

30 марта 1971 года, 50 лет назад Василий Бахилов удостоен высокой награды. Ему было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей. В то время Бахилов первый год был на посту первого секретаря Нижневартовского горкома КПСС.

«Да, конечно, сердце мое осталось в Сургуте. Для меня он особенно дорог. Из 25 лет работы на Севере 20 отдано Сургуту, и сургутяне для меня родные люди. За работу в Сургуте мне присвоено звание Героя Социалистического труда. Причем это сделано по просьбе коммунистов. Этого я никогда, конечно, не забуду.

В.В. Бахилов. Зима 1980 года».

Из них десять лет Василий Васильевич трудился первым секретарем Сургутского горкома КПСС. Имя Бахилова известно во всей Тюменской области. Он был организатором, вдохновителем и душой геологических организаций, открывших в наших краях месторождения нефти и газа. При его активном участии становились и развивались в Приобье новые отрасли экономики — нефтяная промышленность и строительная индустрия, росли города.

Бахилов приехал в Сургут в 1950 году. Работал заведующим отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов, секретарем райкома КПСС по зоне машинно-тракторной станции. 20 декабря 1959 года был избран первым секретарем райкома партии. На этом высоком посту особенно ярко раскрылись его организаторский талант, увлеченность новым делом, его неспокойный характер. Энергия, уважение к людям, любовь к Северу, к природе и богатствам Сибири — все эти качества партийного руководителя были особенно ценны в обстановке бурного развития края.

О Бахилове написаны книги, именем героя названа одна из улиц Сургута, нефтяное месторождение, открытое геологами в Нижневартовском районе.

Память об этом замечательном человеке, верном друге Сургута и сургутян навсегда осталась в истории нашего города.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 382, комментариев: 0
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