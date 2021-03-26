240 лет назад в Сургуте началось строительство Свято-Троицкого собора

Весна 1781 года — начало создания Сургутской соборной Свято-Троицкой церкви. «…По обветшалости деревянной воздвигнуть вновь, каменную о трех престолах, первой Свято-Троицкой, второй Входа в храм Пресвятыя Богородицы, а третий Николая Чудотворца».

Причиной возведения собора являлось не только значительное обветшание имеющейся деревянной Троицкой церкви, но и часто повторяющиеся в Сургуте пожары, которые подчас превращали город в дымящиеся руины. Не имея ни малейшего опыта подобного строительства, местные уездные начальники обратились к тобольским мастеровым.

Вновь построенная Троицкая соборная церковь была на начало XIX века (1801 г.) единственным в Сургуте каменным зданием.

Вот как описывает сооружение один из редакторов «Тобольских губернских новостей» Капитон Голодников: «Каменная церковь со вновь строящеюся вокруг нее оградою — довольно приличной архитекторы и как по наружному, так и по внутреннему устройству могла бы занять не последнее место в любом губернском городе. Золоченные и горящие как жар на солнце купола, кованого серебра напрестольные одеяния и несколько больших местных серебряных под золотом икон, составляют приношение известного благотворителя Сургутского края И. Туполева».

Клир и община Троицкой соборной церкви участвовали в православном деле среди местного населения. В 1867 году была открыта Сургутская духовная миссия, сформированная из состава притча городской церкви с назначением помощника настоятеля и третьего причетника. В состав миссии в разное время входило от четырех до шести человек. Всей организацией занимался настоятель соборной Троицкой церкви священник Василий Александрович Кайдалов. Он же исполнял обязанности благочинного Сургутского уезда.

После революции храм постепенно приходил в упадок. 27 февраля 1930 года общее собрание верующих в количестве 50 человек слушало вопрос «Об отказе пользования церковным зданием и имуществом Троицкого собора». Из постановления: «Принимая во внимание, что община в 59 человек незначительная и содержать церковь не в силах, общее собрание верующих от пользования таковым отказывается. Просим регистрацию нашей общины не производить и общину считать распущенной».

Президиум Сургутского райисполкома 2 марта 1930 года вынес решение: «Учитывая постановления колхозов, собраний с требованиями немедленно закрыть церковь, а также отказ от самой общины, президиум подтверждает ранее вынесенное решение о закрытии Сургутского Троицкого собора и ходатайствует перед ОКРИК (окружной исполнительный комитет — прим. авт.) об утверждении этого решения. Предлагает здание использовать под дом культуры при райцентре». Тобольский окрисполком своим решением от 12 марта 1930 года, протокол № 96, подтвердил закрытие Сургутского Троицкого собора. В дальнейшем все не подлежащее уничтожению церковное имущество, было передано в соответствующие советские госучреждения для последующей реализации.

В 1935 году сургутский райисполком продал за 12 тысяч рублей собор райпотребсоюзу, и тот использовал его под пекарню. Одно из помещений храма пошло под склад готовой продукции консервной фабрики. Но недолго существовало складское помещение — случился пожар. Здание церкви решили не восстанавливать и разобрали его по кирпичику.

Старожилы рассказывали, что 40 тысяч штук церковного кирпича погрузили на две баржи и решили перевезти в деревню Юган. Караван попал в шторм, и на том месте, где большая Обь сливается с Юганской Обью, его накрыла волна. Баржи с кирпичом ушли на дно.

Оставшийся кирпич сургутяне использовали в своих домах для ремонта и кладки русских печей, да и для других нужд.

В 50-х годах на остатках фундамента собора был построен кинотеатр «Октябрь», а в 1968 году рядом с ним соорудили Мемориал Славы в память о сургутянах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1995 году в память о стоявшем здесь когда-то храме, была возведена каменная Троицкая часовня.

В 2015 году городской администрацией принято решение о строительстве Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте на пересечении улиц Мира и Островского.

Использованы документы Сургутского городского архива