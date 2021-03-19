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​Мать

100 лет назад сургутянка Анна Казарцева, не выдав своих сыновей, была казнена

​Мать
Фото: fotostrana.ru

Ранней весной 1921 года Анна Ульяновна Казарцева проводила на польский фронт своего старшего сына. Герман со своими товарищами уезжал из Сургута первым пароходом. И хотя впереди было лето, предстояло много домашней работы, не это пугало Анну. К работе она привычна, втянулась в нее с детских лет. Тревожила ее судьба сына: как он там, ведь ехать-то предстоит через всю Россию. А там впереди бои, жестокая борьба с врагами.

Знала она, что ее сын Герман вот уже около года состоял в рядах большевистской партии, он дрался с колчаковцами, проводил в Сургуте первые советские мероприятия, защищал бедняков, отбирал у богачей незаконно нажитое ими имущество. Теперь вот уезжал далеко на запад.

Уезжал, хотя и здесь, на Севере, дел было невпроворот. Время стояло смутное…

Значит, и здесь надо было бороться. На эту кровавую схватку проводила Анна своего второго сына Иосифа, который также был членом партии большевиков и носил в кармане партийный билет за номером четыре.

Враги рвались на Север, несли смерть в население. В своих воззваниях мятежники открыто заявляли, что борются против коммунистов. Значит, они несли гибель и сыновьям Анны. Мать всеми силами души ненавидела врагов Советской власти. Это были ее личные враги.

Анна Ульяновна – коренная сургутянка, родилась в 1868 году, росла в большой крестьянской семье Силиных. В 22-летнем возрасте встретила здесь Алексея Казарцева, уроженца Курганского уезда. Парень служил в сургутской пешей солдатской команде, откуда был впоследствии уволен, как «неблагонадежный» и до конца своей жизни оставался под гласным и негласным надзором полиции.

Молодые люди поженились. Алексей Маркович освоил кирпичное ремесло. Его сарай стоял почти на самой обской стрелке за Бардаковкой.

Подрастали сыновья: Александр, Герман, Иосиф. Они были хорошими помощниками и с малых лет зарабатывали себе на хлеб. Вообще у Казарцевых было двенадцать детей, многие умерли еще в младенчестве. Болезнь свела в могилу и 17-летнего Александра Казарцева, а еще через пять лет унесла на кладбище хозяина дома с улицы Троицы – Алексея Марковича. Было это в августе 1918 года. Казарцев скончался от разрыва сердца. Так записано в старой церковной книге.

Дом Анны опустел. На руках матери остался малолетний Николай и дочь Надежда.

Мятежники рвались к Сургуту, и не в силах было небольшому отряду чекистов остановить многочисленную вооруженную банду.

Восьмого марта 1921 года революционный комитет принял решение оставить город, эвакуировать ценности и документы, семьи красноармейцев и коммунистов.

В ночь на девятое марта 170 подвод двинулось из Сургута на восток, в сторону Нарыма на соединение с регулярными войсками Красной Армии.

На одной из подвод ехала из родного дома Анна с сыном и дочерью. Но, надо же было так случиться, что по дороге в Локосово бандитам удалось отбить у красноармейцев часть обоза, и Анна вместе с детьми угодила в лапы мятежников. Под усиленным конвоем ее доставили в Сургут.

Несколько дней Казарцева провела под стражей без хлеба, на одной воде. Однажды к воротам тюрьмы пришел ее тринадцатилетний Коля. Он хотел передать матери несколько вареных картофелин да вяленых чебаков, но охранник прикладом ружья вышиб из рук мальчика сверток. Свидание так и не состоялось.

От Анны бандиты потребовали ни много, ни мало – выдать своих старших сыновей-коммунистов, отречься от них при народе и подписать воззвание против большевиков. Разве могла на это решиться Мать? Разве могла она предать то, что выносила под своим сердцем? На подлость она пойти не могла даже в обмен на жизнь!

Прошло еще несколько дней. Пытки в одиночной камере не сломили мужество женщины.

Ранним мартовским утром 1921 года бандиты сделали свой последний кровавый шаг. Анну Ульяновну Казарцеву повели на казнь к берегу Саймы. Она шла своей обычной походкой, слегка приподняв голову, закинув назад натруженные руки. Не знала Анна, что ее сын Иосиф уже погиб, попав в предательскую западню в деревне Зенково, что ее старший, Герман с отрядом красноармейцев спешит с польского фронта в Сибирь на помощь своей матери.

Прогремели выстрелы, пролилась кровь. Бездыханное тело 53-летней матери кое-как забросали землей и снегом…

В мартовские дни 1921 года, во дворе бывшего полицейского участка выстрелами из кулацких обрезов были убиты комсомольские активисты Сургута. Имена их увековечены. Фото: bezformata.ru

Использованы документы окружного государственного архива г. Ханты-Мансийска


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Сегодня в 10:26, просмотров: 75, комментариев: 0
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