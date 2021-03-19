100 лет назад сургутянка Анна Казарцева, не выдав своих сыновей, была казнена

Ранней весной 1921 года Анна Ульяновна Казарцева проводила на польский фронт своего старшего сына. Герман со своими товарищами уезжал из Сургута первым пароходом. И хотя впереди было лето, предстояло много домашней работы, не это пугало Анну. К работе она привычна, втянулась в нее с детских лет. Тревожила ее судьба сына: как он там, ведь ехать-то предстоит через всю Россию. А там впереди бои, жестокая борьба с врагами.

Знала она, что ее сын Герман вот уже около года состоял в рядах большевистской партии, он дрался с колчаковцами, проводил в Сургуте первые советские мероприятия, защищал бедняков, отбирал у богачей незаконно нажитое ими имущество. Теперь вот уезжал далеко на запад.

Уезжал, хотя и здесь, на Севере, дел было невпроворот. Время стояло смутное…

Значит, и здесь надо было бороться. На эту кровавую схватку проводила Анна своего второго сына Иосифа, который также был членом партии большевиков и носил в кармане партийный билет за номером четыре.

Враги рвались на Север, несли смерть в население. В своих воззваниях мятежники открыто заявляли, что борются против коммунистов. Значит, они несли гибель и сыновьям Анны. Мать всеми силами души ненавидела врагов Советской власти. Это были ее личные враги.

Анна Ульяновна – коренная сургутянка, родилась в 1868 году, росла в большой крестьянской семье Силиных. В 22-летнем возрасте встретила здесь Алексея Казарцева, уроженца Курганского уезда. Парень служил в сургутской пешей солдатской команде, откуда был впоследствии уволен, как «неблагонадежный» и до конца своей жизни оставался под гласным и негласным надзором полиции.

Молодые люди поженились. Алексей Маркович освоил кирпичное ремесло. Его сарай стоял почти на самой обской стрелке за Бардаковкой.

Подрастали сыновья: Александр, Герман, Иосиф. Они были хорошими помощниками и с малых лет зарабатывали себе на хлеб. Вообще у Казарцевых было двенадцать детей, многие умерли еще в младенчестве. Болезнь свела в могилу и 17-летнего Александра Казарцева, а еще через пять лет унесла на кладбище хозяина дома с улицы Троицы – Алексея Марковича. Было это в августе 1918 года. Казарцев скончался от разрыва сердца. Так записано в старой церковной книге.

Дом Анны опустел. На руках матери остался малолетний Николай и дочь Надежда.

Мятежники рвались к Сургуту, и не в силах было небольшому отряду чекистов остановить многочисленную вооруженную банду.

Восьмого марта 1921 года революционный комитет принял решение оставить город, эвакуировать ценности и документы, семьи красноармейцев и коммунистов.

В ночь на девятое марта 170 подвод двинулось из Сургута на восток, в сторону Нарыма на соединение с регулярными войсками Красной Армии.

На одной из подвод ехала из родного дома Анна с сыном и дочерью. Но, надо же было так случиться, что по дороге в Локосово бандитам удалось отбить у красноармейцев часть обоза, и Анна вместе с детьми угодила в лапы мятежников. Под усиленным конвоем ее доставили в Сургут.

Несколько дней Казарцева провела под стражей без хлеба, на одной воде. Однажды к воротам тюрьмы пришел ее тринадцатилетний Коля. Он хотел передать матери несколько вареных картофелин да вяленых чебаков, но охранник прикладом ружья вышиб из рук мальчика сверток. Свидание так и не состоялось.

От Анны бандиты потребовали ни много, ни мало – выдать своих старших сыновей-коммунистов, отречься от них при народе и подписать воззвание против большевиков. Разве могла на это решиться Мать? Разве могла она предать то, что выносила под своим сердцем? На подлость она пойти не могла даже в обмен на жизнь!

Прошло еще несколько дней. Пытки в одиночной камере не сломили мужество женщины.

Ранним мартовским утром 1921 года бандиты сделали свой последний кровавый шаг. Анну Ульяновну Казарцеву повели на казнь к берегу Саймы. Она шла своей обычной походкой, слегка приподняв голову, закинув назад натруженные руки. Не знала Анна, что ее сын Иосиф уже погиб, попав в предательскую западню в деревне Зенково, что ее старший, Герман с отрядом красноармейцев спешит с польского фронта в Сибирь на помощь своей матери.

Прогремели выстрелы, пролилась кровь. Бездыханное тело 53-летней матери кое-как забросали землей и снегом…

В мартовские дни 1921 года, во дворе бывшего полицейского участка выстрелами из кулацких обрезов были убиты комсомольские активисты Сургута. Имена их увековечены. Фото: bezformata.ru

Использованы документы окружного государственного архива г. Ханты-Мансийска

