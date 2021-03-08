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​Без блина не масляна

Как сургутяне провожали русскую зиму в разные времена

​Без блина не масляна

На Руси издавна отмечали смену времен года. Зима всегда была нелегкой для земных обитателей: холодно, голодно, темно. Потому приходу весны особо радовались. Хотя в наших краях в марте снег еще долго будет лежать на холодной земле, да и мороз под 30 не раз напомнит, что зима «и спереди и сзади». Как гласит народная мудрость: «Пришёл марток – надевай семь порток». И все же яркое мартовское солнце отчаянно слепит в глаза…

Проводы русской зимы или иначе Масленицу отмечали еще до принятия христианства на Руси. Он считается самым веселым из восточнославянских праздников. Согласно легенде, Масленица родилась на Севере. Однажды в суровое и печальное время года человек заметил ее, прячущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и развеселить их. И Масленица пришла, но не хрупкой девочкой, что пряталась в лесу, а здоровой ядреной бабой с жирными румяными щеками, коварными глазами, не с улыбкой на устах, а с хохотом! Она заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его жилах.

Русский народ назвал Масленицу веселой, разгульной. Решил задобрить ее блинами круглыми, румяными, горячими, являющими собой символ солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя дни. Праздник продолжался неделю, и каждый день имел свое название.

Понедельник – «встреча», вторник – «заигрыш». В среду, на «лакомки», тещи приглашали на блины зятьев с женами. Отсюда и пошло – «к теще на блины». В четверг начиналась «широкая масленица», «разгул». Категорически запрещалось выполнять любые хозяйственные работы. В этот день проводили масштабные гулянья, заканчивающиеся шумной пирушкой. К их проведению готовились тщательно. На центральной площади населенного пункта строили ледяные горки, крепости и городки, различные фигуры. И вовсе не для любования, а для активных игр.

В пятницу на «тещины вечери» зять угощал блинами тещу с тестем. По обычаю, зятья и дочери звали старших поучить их уму-разуму, и такое приглашение считалось для родителей великой честью. Пренебрежение зятя к этой традиции очень тяжело переживалось и осуждалось.

Курьез же заключался в том, что званая теща обязана была с вечера прислать в дом к молодым весь блинный скарб: сковороды, черпак и даже кадку, в которой ставилось тесто для блинов. Тесть же присылал муку и кадушку с коровьим маслом.

В субботу – «золовкины посиделки».

В воскресенье – «проводы», «целовальник», «прощеный день». В Сургуте это событие планировали накануне. Кто имел в хозяйстве лошадей, готовились к парадному выезду - смазывали дегтем или рыбьим жиром упряжь, привязывали к раскрашенной дуге звонкие колокольчики, драили их до блеска, чистили и ширкунцы, рядком прикрепленные к кожаному ремню. Во время лошадиного бега звенящие атрибуты издавали приятнейшие звуки.

В гриву и челку коня вплетали разноцветные шелковые ленты. Хвост заплетали в косу, тоже с лентой, и подвязывали. Многие хозяева имели «паровые» санки – красивые, с облучком для возницы и мягким задним сидением. В последний день масляной недели в эти санки впрягали свою лошадку, а кто и пару. Кучер садился на облучок, родители – на заднее сиденье, брали на руки детей и выезжали со двора на круг…

Из сборника «Поверья и обычаи Сургутского края» конца XIXвека Ивана Неклепаева: «…Масленица сопровождалась устройством «катушки» (ледяной горы) и катаньем на лошадях вокруг Сургута. А в последний день масленицы (прошенный) ходили «прощаться» к старшим, а также и на могилы к родственникам. «Прощанье» со старшими обычно состояло в том, что поездив некоторое время по улицам, молодые супруги (всегда вместе) к вечеру заворачивали к своим старшим родственникам или к родителям, если жили отдельно, или к крестным – отцу и матери… и вообще к почтенным и пожилым людям. После непродолжительного угощения, гости вставали и, кланяясь в ноги хозяевам, произносили обычную фразу: «Прости ты меня, Павел Николаевич». На что старшие отвечали: «Бог тебя простит, и ты меня прости». Затем целовались и уходили.

После этого обряда масленица считалась законченной, все расходились по своим домам, и, отужинав, мирно предавались сну. Но в действительности, конечно, молодежь продолжала масленичное веселье – езду на лошадях с песнями, с играми, с музыкой далеко за полночь…»

Спустя какое-то время, самыми популярными развлечениями, которые устраивали в Сургуте на Масленицу, были кулачные бои, хождение на ходулях, катания на санях и конечно, хороводы, песни, танцы. Праздник радовал еще одним веселым зрелищем – мужики залазили на высоченный столб, чтобы с самого верха сорвать приз. Бывало, столбы обливали водой, чтобы усложнить задачу. Но теперь это испытание и на тесаном столбе кажется очень сложным.

В воскресный «прощеный» день на огромном костре сжигали соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Его устанавливали в центре костровой площадки и прощались с ним шутками, прибаутками да плясками. Затем под веселые возгласы чучело поджигали. Финальной забавой гулянья по поводу прощания с зимой считались прыжки через костер.

И все же! Символ солнца и главное угощение Масленицы – блины. «Как на масляной неделе в потолок блины летели». С пылу-жару, с маслом, со сметаной, с икрой, грибами… А наевшись до сыта – гуляй да развлекайся! Ешьте блины, будьте румяны и здоровы! С Масленицей вас, дорогие наши читатели!


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Сегодня в 15:23, просмотров: 641, комментариев: 0
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