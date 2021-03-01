144 года назад в Сургуте отбывал ссылку революционер Виталий Мрачковский

Перед нами папка Сургутского музея, где собраны скупые документы, рассказывающие о жизни и деятельности вступившего на путь борьбы с угнетателями Виталия Мрачковского.

Вот что говорится в журнале «Каторга и ссылка» № 61 за 1929 год: «В 1877 году среди нескольких десятков ссыльных, заброшенных в Сургут, было немало лиц, получивших впоследствии известность или в качестве выдающихся революционеров, или в качестве общественных деятелей. К этому времени относится пребывание в Сургуте Виталия Яковлевича Мрачковского, осужденного по делу Южно-российского рабочего союза.

Очутившись здесь, ссыльные прежде всего должны были думать о заработке: чем жить, где найти работу. Мрачковский в начале ссылки нанимался в работники к местному торговцу, заготовлял сено, рубил дрова, выполнял домашние тяжелые работы, получая за это три рубля в месяц.

Мрачковский вскоре устроился слесарем и молотобойцем в кузницу своего будущего тестя, местного крестьянина из ссыльных, а затем, женившись, стал и хозяином кузницы. Кузнецами заделались и еще двое полит-ссыльных – Аверкиев и Заремба…»

А вот и портрет Виталия Яковлевича, присланный в Сургут его дочерью. На нас смотрит человек с мужественным лицом, окладистой седой бородой и ясными глазами.

Совсем немного сведений из биографии рьяного революционера. Родился в Подольской губернии в 1855 году. Был осужден на поселение в Сибирь и в 1877 году, в кандалах доставлен в Сургут. Спустя несколько лет переброшен в Березово. В 90-х годах, отбыв ссылку, Мрачковский работал машинистом на Пермской железной дороге. В 1905 году был участником первой русской революции, стал членом РСДРП, а затем ВКП(б). Умер в феврале 1924 года и похоронен в городе Свердловске на площади Уральских коммунаров.

Газета «Уральский рабочий» в 1924 году писала о Мрачковском как об одном из ветеранов российского рабочего движения, отдавших жизнь борьбе за революцию.

Виталий пятнадцати лет от роду поступил учеником к кустарю-слесарю, а с 1872 года работал в одесских железнодорожных мастерских, где принимал активное участие в политической борьбе. Юноша сплотил вокруг себя рабочих, стремящихся к освобождению народа от ига самодержавия, и в 1875 году вместе с Евгением Осиповичем Заславским организовал Южнороссийский рабочий союз, вошел в его комитет как представитель железнодорожников.

Но этот союз так и не успел в полную силу развернуть свою деятельность. Его организаторы были арестованы. Вместе с товарищами Мрачковский просидел свыше семи месяцев в тюрьме без суда и следствия. Наконец, после компании, поднятой известным русским писателем Владимиром Галактионовичем Короленко, состоялся суд над организаторами Южнороссийского рабочего союза, вошедший в историю под названием «процесс тринадцати».

Большинство подсудимых были приговорены к вечному поселению в Сибирь, а Виталия, как несовершеннолетнего, заключили на два года в Петропавловскую крепость. Каждая минута в тюрьме закаляла молодого революционера. Каждая мерзость, которую он видел и которую проделывали над ним, укрепляла Мрачковского в мысли, что с самодержавием надо бороться до конца.

В крепости возник бунт арестантов, возмущенных издевательствами царских сатрапов. Активным участником бунта был Виталий Мрачковский. В 1878 году его выслали на поселение в Сибирь.

Мрачковский был настолько измучен, что его везли в ссылку, тогда как его соратники шли пешком по Тобольскому тракту.

В Сургуте над ссыльными нещадно издевались. Вот почему узники направляли во все инстанции жалобы на зверское обращение с ними. Когда жалобы ни к чему не привели, Мрачковский избил сургутского исправника, за что был сослан.

Из Березова, где заключенный вел активную политическую агитацию среди населения, перевели в 1888 году в Курганскую тюрьму.

Поселившись после ссылки в Перми, Мрачковский трудился на железной дороге, на Верхне-Уфалейском участке. Его квартира превратилась в конспиративную, где проходили нелегальные совещания. Сюда доставляли сведения со всего Урала. В эти дни вся семья Мрачковского становилась активной ячейкой социал-демократической партии…

В другой статье «Уральского рабочего» говорится о том, что Виталий Яковлевич Мрачковский на протяжении пятидесяти лет нес красное знамя титанической борьбы рабочего класса за свое освобождение. Ни ссылки, ни тюрьмы, ни голод не смогли выбить из него революционный дух.