Зимний пассажирский транспорт сургутян в былые времена

На дворе февраль, последний зимний месяц, и самое подходящее время рассказать о веревочке. Нет, не о той веревочке, которая «сколько бы ни вилась, а конец обязательно будет». А о той, которая разбегалась когда-то по зимним дорогам во все концы Сургутского района. Перевозка пассажиров на лошадях и называлась в добрые старые времена веревочкой. Раньше так говорили: «приехал по веревочке», «уехал по веревочке». А извозчик про себя обычно не без гордости заявлял: «Я вожу веревочку».

Зима у нас долгая, холодная. Это теперь она балует жителей, а лет 45-50 назад в конце октября основательно подмораживало, в начале ноября замерзала Обь, ее притоки и озера. Бывало, после октябрьских праздников ударят морозы под 40-45 градусов и отпустят лишь в феврале, а то и в марте. В первые морозные дни прокладывали дороги для веревочки от деревни к деревне по лесным островам, болотам, сорам и гривам. Намораживали лед на водных преградах, ставили вехи на переправах и открытых местах.

Веревочкой занимались почти все колхозы, расположенные по берегам Оби: от Покура и Ваты до Сытомино и Сахалей. По Сургутскому району только по «прямой» зимняя дорога тянулась километров на четыреста.

Колхозы выделяли для перевозки пассажиров самых добрых лошадей, содержали возчиков. К зиме готовились тщательно. Подготавливали упряжь, пролетки, кошевки. Для лошадей припасали лучший корм – сено позеленее да овса побольше.

В Сургутском райкоме свою службу нес гнедой конь Загар

Уехать по веревочке не составляло больших трудностей. Приходишь в колхоз, платишь за проезд по рублю за километр пути – и можешь ехать. Конечно, для дальней зимней дороги надо было иметь соответствующую одежду и, прежде всего, тулуп и тОпоры (длинные меховые сапоги). Такая одежда имелась и в гардеробах многих сургутян, и почти во всех учреждениях, чьи сотрудники по служебным делам ездили по району. Однако не раз случалось, что и самая теплая одёжа в лютую стужу не согревала. В таком случае лучший способ согреться – это пробежаться за санями. Побегаешь – быстро наберешься тепла!

Колхозы же содержали постоялые дворы. В зимнее время на них было людно, всегда топилась железная печь. Приезжающий мог подкрепиться на постоялом дворе горячими пельменями, крепким чаем, для любителя всегда найдется патанка – мороженая рыба, разбитая обухом топора и непременно на пороге избы. Продавали и спирт. Выпьет мужичок полстакана – и никакого опьянения не чувствует, только тепло разливается по всему телу.

У связистов были свои конно-почтовые станции с содержанием лошадей

На постоялых дворах меняли лошадей, к работе приступал новый кучер – и дорога продолжалась. Дорога долгая, холодная. Только поскрипывают полозья о накатанный снег, да ямщик тихонько напевает свою любимую песню. Если конь бойкий, сильный, то 20-30 километров пути пролетят незаметно. Однако ближе к весне лошади обычно «приставали», и тогда версты казались непомерно длинными.

Овеянная романтикой зимняя дорога, о которой сложено так много песен, таила в себе немало неожиданностей и даже опасностей. Случалось, что седоки обмораживали себе лицо, руки, ноги. А если в пути сломается оглобля, порвется завертка или застанет вьюга – трудностей не миновать. Совсем не просто устранить «аварию» на 40-градусном морозе, еще труднее одолеть пургу, когда на расстоянии вытянутой руки не видно ни зги. Не раз бывало, что пассажир и кучер приходили на постоялый двор пешком, а то и вообще не возвращались…

Из воспоминаний Ивана Захарова: «…Но если едешь из Сургута в Локосово с Кузьмой Василевичем Трифоновым, можешь не беспокоиться – прокатит с ветерком. Замечательный это был человек, труженик, большой любитель наших мест. Его образ – само физическое совершенство, его характер – русская удаль, сноровка, мужество. Трифонов был знатный коневод. Он жил в деревне Нижнемысовской и всегда первый прокладывал зимнюю дорогу, по первопутку ездил на паре, а то и на тройке гнедых лошадей».

Во многих районных организациях были и свои лошади, на которых ездили в командировки. Секретари райкома партии Виктор Гаврилович Бахмат, Василий Василевич Бахилов часто выезжали в колхозы на Загаре, гнедом коне, со звездочкой на лбу. Райкомовский конюх Иван Василевич Богданов всегда содержал своего любимца в полной форме и отличном состоянии. Начальник первой в Сургуте нефтеразведки Фарман Курбанович Салманов имел в своем распоряжении иноходца по кличке Казбек. На Банном был Улдар – тяжеловес, он быстро не бегал, но зато везти мог столько груза, сколько выдержат сани. Тонну рыбы до Сургута Улдар привозил без отдыха. Отличных рысаков орловской породы содержали колхозы «Луч», «Парижская коммуна», «Верный путь». На таких рысаках ехали сто километров без передышки.

На большие расстояния в национальные поселки ездили на оленях

Совершенно иными были разъезды в национальные поселки Аганского, Тром-Аганского, Пимского сельсоветов. Туда веревочка не ходила – слишком большие расстояния, да и сена на пути не сыщешь, поэтому ездили на оленях. По пути приходилось порой ночевать. Спали обычно в снегу, в так называемом «куропаткином чуме». Одевали поверх полушубка олений кумыш, на ноги кисы с чижами и топоры. Ходить в таком виде трудно, а спать можно.

Эх, веревочка! Без конца и края вилась она по дорогам Сургутского района. По веревочке ездили в Тобольск, Тюмень, Томск. Под звон валдайских колокольчиков неслась по сибирским просторам почта. У связистов были свои конно-почтовые станции, сотни добротных лошадей довольствовались на них. За сутки на почтовых лошадях можно было добраться до Ханты-Мансийска.

Давно гужевой пассажирский транспорт канул в лету. Теперь на комфортабельном автомобиле можно уехать практически в любой населенный пункт района. Но как не вспомнить веревочку?! Она несла в самые отдаленные селенья культуру, знания, с ней связано и начало геологических исследований района.

За многие десятилетия в Среднем Приобье произошли огромные перемены. Забыта и веревочка.