Вот уже полвека супруги Юсуповы идут по жизни вместе

Юные Раис и Валентина познакомились в Челябинске на танцплощадке. Это не было чем-то необычным в семидесятые. Она стояла одна в сторонке. Он увидел её глаза — открытый чистый взгляд. Никакого жеманства и кокетства. Заиграла его любимая песня «Последняя электричка», очень популярная в те годы. И он решил: приглашу эту милую!

Они танцевали и разговаривали. Просто, как будто знали друг друга давно. Она — маляр, он — сварщик. К тому же выяснилось, что у них много общего. Оба с шахтерскими корнями. Отец Валентины добывал уголь на Донбассе. Родители Раиса работали на шахте в маленьком городке Еманжелинске, что в Челябинской области. Оба из многодетных семей.

Как-то раз на одном свидании Раис предложил:

— А давай завтра встретимся вот по этому адресу?

— Хорошо, — ответила Валентина.

— Да, и паспорт прихвати, — добавил он.

К назначенному времени он ждал ее возле ЗАГСа. Валя удивилась, но не расстроилась из-за отсутствия пафосных речей и условностей. Ведь главное не то, что на виду, а то, что ты чувствуешь… Вот так просто они стали законными супругами в январе 1971 года.

Вскоре Раис окончил Челябинский политехнический техникум. Учился с удовольствием, был одним из лучших на курсе. Потому и распределение получил на зависть многим — в трест «Уралэнергомонтаж». Одно из старейших монтажных предприятий страны основано еще в 1925 году для реализации плана ГОЭЛРО. За несколько десятилетий специалисты треста накопили огромный опыт по монтажу энергоустановок на предприятиях и стройках Урала, Сибири и Казахстана, строительству электростанций не только в Советском Союзе, но и почти в 40 странах мира. Для молодого монтажника это были бесценные знания и хороший старт.

В начале 70-х годов огромная страна все силы бросила на освоение нефтегазовых богатств Западной Сибири. Черное золото манило не только нефтяников. В быстро развивающемся регионе была работа для всех: строителей, монтажников, энергетиков, врачей, учителей. Со всего Союза сюда ехали романтики с горящими глазами. На безлюдных болотах, в тайге и тундре росли города и крупные предприятия. И, конечно, перспективные планы тюменского севера будоражили умы многих. Раис неоднократно слышал разговоры про далекий край, где начинается большая всесоюзная стройка электростанций. «Это шанс, который нельзя упускать!» — принял решение Раис. Да и молодую семью необходимо обеспечивать – ведь у них уже родилась первенка, дочка Лилия.

Снова Раис просто и в один миг разворачивает судьбу. Без долгих раздумий и семейных советов он вместе с товарищем едет на разведку и поступает на работу сварщиком в Сургуте. Это сегодня наш город — экономическая столица Югры, один из крупнейших промышленных центров России. А полвека назад здесь были в основном деревянные дома да бездорожье. В Сургут можно было приплыть или прилететь, а больше никак! По сути, приход «большой нефти» в город стал толчком для его индустриального развития.

В августе 1974 года с трехлетней Лилей на руках Юсуповы переезжают в Сургут и справляют свое первое сибирское новоселье. Нефтяной север собирал специалистов разных профессий, и каждое ведомство строило жилье именно для своих сотрудников. Потому Сургут и состоял из обособленных районов. Как отголосок тех далёких времен названия сегодняшних микрорайонов сохранились и поныне: Энергетиков, Строителей, Геологов, Нефтяников.

Валентина тоже быстро влилась в строительный ритм. Искусные маляры были очень даже нарасхват. А ей нравилось видеть результат своего труда: новые красивые дома, магазины, офисы, целые микрорайоны.

Город рос, а вместе с ним росла и семья Юсуповых. В 1975 году их стало уже четверо. Весной, в мае, родилась вторая дочка, Татьянка.

Это был удивительный год. Закончилось строительство железнодорожного моста через могучую Обь. Протяженностью почти два километра, он стал в то время одним из крупнейших в Европе и важнейшей транспортной артерией, которая обеспечила развитие не только Сургуту, но и всей Западной Сибири.5 августа 1975 года встречать первый поезд задолго до его прибытия высыпал весь город. Это был настоящий праздник! Железная дорога прочной нитью связала Тюменский Север с остальной страной. Технику и грузы теперь можно было доставлять без оглядки на короткий период навигации и небесные капризы природы. Да и в отпуск, «на большую землю», как говорят северяне, стало ездить намного проще.

В начале восьмидесятых Юсуповы получили новую квартиру в многоэтажном доме в микрорайоне Энергетиков. По соседству жили коллеги Раиса. Такие же молодые и одержимые своей работой. Семьи дружили, помогали друг другу. Так принято на Севере. Валентина и Раис до сих пор с теплотой вспоминают эти дни.

К тому времени железнодорожное сообщение стало регулярным. Но ездить в отпуск на машине сибиряки не разлюбили. По дороге можно было навестить родных и друзей, не торопясь полюбоваться окрестными красотами. Наши герои тоже мечтали о машине, о семейных пикниках на лесных полянках. Даже заранее вступили в гаражный кооператив недалеко от дома на берегу речки Саймы. И когда в мае 1982 года Юсуповы купили свой первый автомобиль, там, в боксе №14, уже сложился настоящий клуб по интересам. Раис с друзьями и братьями ремонтировали машины, делились новостями, обсуждали проблемы большой политики. Всё, как положено в шершавом мужском сообществе. И Валентине в гараже устроили местечко для хранения припасов на зиму.

Они никогда не умели бездельничать. Стремились обеспечить детей витаминами даже здесь, где лето часто только по календарю. Поэтому, как представилась возможность, купили участок. Не одну машину песка и торфа привезли и раскидали, прежде чем стало возможным сажать хотя бы картошку. Среди югорских дачников в то время ходила поговорка: «Весной ведро картошки посадил, осенью ведро выкопал. Зато своя». Но для Раиса и Валентины дача была не только возможностью обеспечить семью овощами и фруктами, но и настоящей отдушиной после тяжелой трудовой недели. Со временем построили домик, чтобы проводить здесь семейные выходные.

Природа в любом ее проявлении стала частью их жизни. Долгие прогулки в лесу, походы за грибами и ягодами были больше, чем просто отдыхом. Здесь черпались силы, здесь происходило сердечное единение с богатым зеленым миром Югры.

Как один миг пролетели десять лет. За эти годы в Западной Сибири было открыто немало крупных нефтяных и газовых месторождений. Ханты-Мансийский автономный округ получил статус энергетического донора большой страны. Когда-то приехавшие за длинным рублём люди поселились основательно и надолго. Обустраивали города. Работая в суровых условиях, сибиряки хотели жить с комфортом. Внушительно выросшему нефтяному производству и городам требовалось электричество. Уже действующих электростанций катастрофически не хватало. Требовалось срочно увеличить долю производимой электроэнергии в пять раз. А это значит: еще одной мощной, супермощной электростанции быть!

В строительстве принимали участие советские и зарубежные специалисты. В том числе и компания, где Раис Юсупов работал прорабом. К этому времени он уже не только молодой перспективный сварщик, а сам учитель и наставник, авторитетный и опытный специалист. За плечами десятки построенных энергоустановок, сотни технически сложных решений. Но Сургутская ГРЭС-2 непростой объект. Это крупнейшая тепловая электростанция в России. До сих пор сравниться с ней могут только четыре ТЭС в мире. Первый энергоблок Сургутской ГРЭС-2 был запущен 23 февраля 1985 года. А месяцем раньше в семье Юсуповых родился сын Руслан.

В 1985 году в Сургуте мало что напоминало о балках и болотах. Это уже крупный индустриальный центр Западной Сибири с населением 200 тысяч человек. Дети 80-х уже не помнили, как жили первопроходцы. Вот и маленький Руслан Юсупов узнает об этом только из рассказов своих родителей. Многодетная семья получила большую квартиру в самом центре - на улице Ленина.

Раис с головой погружается в работу. Его опыт готовы перенимать коллеги. Его колоссальную работоспособность, ответственность и верность слову отмечены многочисленными наградами, премиями и званием Почетного энергетика Югры.

Забота о детях и доме почти полностью ложится на плечи Валентины. Казалось бы, путь один – в домохозяйки. Ан нет! Она поступает учиться на финансиста. Сменив мастерок и валик на калькулятор и компьютер, Валя становится сотрудником Госстраха. Теперь ей кажется, что эта профессия и была ее призванием, просто она не сразу об этом узнала. Не случайно любовь к точным цифрам передалась дочери Татьяне и сыну Руслану.

Шли годы, дети росли и взрослели. Лилия и Татьяна сами стали родителями и подарили Раису и Валентине трёх замечательных внуков. А в двухтысячном году в Сургут переехала мама Валентины — Матрёна Алексеевна. Большая дружная семья по-прежнему собиралась на даче при каждом удобном случае. Отмечали праздники, именины, бывало и просто так, без всякого повода. Главное, чтобы все вместе.

В феврале 2002 года — новый виток в карьере Раиса. Он становится генеральным директором предприятия «Сургутсибэнергомонтаж», крупнейшего подрядчика Сургутских ГРЭС и многих других стратегически важных предприятий России. Именно здесь разрабатываются уникальные технологии монтажа энергоустановок, которые позволяют строить их в критически сложных условиях, таких, например, как сварка трубопроводов под давлением.

Компанию, профессионализм сотрудников которой вне сомнений, на десять лет возглавляет человек, которому верят безоговорочно. Его авторитет в отрасли настолько велик, что иногда даже не нужен договор, достаточно слова Раиса Юсупова. Это сильно.

Когда далекий северный город становится для двоих самым родным и теплым? Наверное, когда в этом городе вырастают их дети. Когда в окнах домов, построенных Её руками, загорается свет от возведенной Им электростанции. Когда, наконец, тридцать раз выкопаешь осенью ведро картошки, посаженной весной.

В 2012 году Юсуповы вышли на пенсию и переехали в Тюмень. Поближе к детям. У них и здесь есть дача, где Валентина выращивает дары природы для внуков. И где часто собирается вся семья – на праздники, дни рождения и просто так, чтобы быть всем вместе. Раис много ездит по стране - консультирует, обучает. Его опыт востребован, а его слово и посейчас надежнее и вернее казенных печатей. Вот уже пятьдесят лет он иногда напевает популярную в семидесятых песню — «Последняя электричка». Так случилось, что этот «электрический» мотив стал доброй и волшебной музыкой семьи Юсуповых.