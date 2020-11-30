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​Перед стартом

Сургутскую нефть – в кратчайшие сроки!

​Перед стартом
Начальник сургутской нефтеразведочной экспедиции Фарман Салманов открывает задвижку нефтяной скважины №80

30 января 1964 года совнархоз Средне-Уральского экономического района принял постановление об организации нефтепромысловых управлений в объединении «Тюменьнефтегаз». Организовано нефтепромысловое управление «Сургутнефть». Первый приказ по этому управлению подписан 16 марта 1964 года. Начальником его стал Василий Степанович Иваненко, главным инженером – Лев Дмитриевич Чурилов, главным геологом – Рафкат Шакирьзянович Мамлеев.

Еще составлялось штатное расписание, сметы расходов, лимиты по труду. Не было даже своего счета в банке. А между тем, в конце мая – начале июня управление должно дать первую нефть.

Рафкат Мамлеев

Вот что рассказывал по этому поводу Рафкат Мамлеев в апреле 1964 года: «В мировой практике не было случая, чтобы нефтеперерабатывающая организация уже через два месяца после ее создания начала выдавать продукцию. Именно такова первоочередная задача управления «Сургутнефть».

В первую очередь мы должны принять от геологоразведчиков скважины, обустроить промысел, подобрать кадры. Очень много подготовительной работы. Необходимо создать базу, подготовить причалы для приема пароходов, которые будут доставлять технику: в течение навигации мы предполагаем получить 30-40 вездеходных машин, столько же тракторов, много другого оборудования. Кроме того, немаловажную проблему представляет строительство жилья. К зиме нужно обеспечить квартирами 500 – 600 семей. У нас сейчас уже более 300 заявлений о приеме на работу от опытных специалистов из старых нефтяных районов Союза: Башкирии, Татарии, Куйбышевской области. Пишут в основном люди, искренне желающие в короткий срок освоить несметные богатства Тюменского месторождения. Нужно создать им все условия для нормальной работы. Следует также отметить, что у нас в стране нет нефтяных месторождений так сильно заболоченных, как это, следовательно, нет и опыта их освоения. Многие вопросы придется решать впервые, сообразно с обстановкой. Что же касается климата, мы рассчитываем на него, как на своего главного союзника. У нас есть хороший опыт работы при сильно пониженных температурах, а с первыми морозами отпадает и проблема болот. Во всяком случае, мы настроены в начале июля загрузить сибирской нефтью первые танкеры. Уверены, что так и будет».

Ожидания сургутских нефтепромысловиков превзошли себя. Промышленная эксплуатация первого, Усть-Балыкского месторождения нефти началась уже 17 мая 1964 года, а 26 мая в Нефтеюганске состоялся торжественный митинг сургутян, завершившийся большим праздничным концертом и банкетом. Именно в этот день первая баржа с нефтью на буксире парохода «Капитан» отправлена на Омский перерабатывающий завод.

Фото из архива автора


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Сегодня в 13:16, просмотров: 119, комментариев: 0
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