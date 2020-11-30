Полвека назад в Сургуте…

1970 год. За минувшие пять лет в нашем городе действовало 48 отрядов добровольной народной дружины по охране общественного порядка, насчитывавших около 1700 человек.
В Сургуте имелось 26 мастерских службы быта, которые оказывали населению 125 видов услуг.
Ханты-Мансийский автономный округ был награжден орденом Ленина.
На улице Центральной (ныне Мелик-Карамова) в небольшом деревянном доме № 54 открылся филиал Тюменского приборостроительного завода, который занимался ремонтом пишущих машинок, арифмометров, стрелочных приборов, манометров, кассовых аппаратов…
Фото из группы
«Старожилы Сургута»