Полвека назад в Сургуте…

1970 год. За минувшие пять лет в нашем городе действовало 48 отрядов добровольной народной дружины по охране общественного порядка, насчитывавших около 1700 человек.

В Сургуте имелось 26 мастерских службы быта, которые оказывали населению 125 видов услуг.

Ханты-Мансийский автономный округ был награжден орденом Ленина.

На улице Центральной (ныне Мелик-Карамова) в небольшом деревянном доме № 54 открылся филиал Тюменского приборостроительного завода, который занимался ремонтом пишущих машинок, арифмометров, стрелочных приборов, манометров, кассовых аппаратов…

Фото из группы «Старожилы Сургута»

