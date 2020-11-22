«Война» с Сургутской школой № 1 началась с уничтожения аллеи

Десятки лет служили деревья символом любви и преклонения перед Сургутской школой № 1, учителями, вдыхающим жизнь в души своих учеников. 1972 год Фото: из группы «Старожилы Сургута»

17 августа 1996 года в газете «Новый Город» была опубликована статья Ольги Бершанской под названием «Деревья не хотели умирать – 3» (по всей вероятности это был отнюдь не первый печатный материал на проблемную тему). Привожу его дословно.

Эпиграф к этой заметке:

«Место, где стоит это деревянное здание, - один из радующих глаз уголков Сургута, сохраняющий в себе особенности сельской планировки и деревянного строительства до нефтяного прошлого».

В. Белобородов,

«Югра», 1992 год

На прошлой неделе Антонина Ивановна Маслакова подняла на ноги все средства массовой информации. А заодно и специалистов городской администрации – свершилось очередное «покушение» на знаменитую березовую аллею Дома творчества юных, что по улице Федорова, 68.

Покушение тихое и на первый взгляд почти незаметное: между деревьями проложили траншею для телефонного кабеля. Затем ее зарыли. После «тревоги» закрасили стволы покалеченных берез краской. Что же будет с потревоженными корнями, пока неизвестно.

С Маслаковой, с исполняющей сейчас обязанности директора Дома творчества, мы больше часа гуляли по скверу, который возник тридцать лет назад практически на пустом месте. Высаживали саженцы выпускники школы № 1 – отсюда и носит аллея название Выпускников. Обходились тогда без научных советов специалистов, просто сажали на совесть, а затем бережно ухаживали за каждым деревцом. Причем все это делалось бескорыстно, на радость потомкам. А потомки…

Потомки уродуют деревья для получения березового сока или, как нынче, семимильными шагами идут к цивилизации, ломая все на своем пути. И объявляют мир дворцам (это я о воззваниях своих коллег собрать с миру по нитке да достроить Дворец молодежи) и войну хижинам (для капитального ремонта Дома творчества который год средств не находится).

А он воистину исторический, этот дом. Дух поколений не выветрили из него ни казачья гвардия, ни собаководы, ни юные спортсмены-боксеры, пытающиеся «прописаться» в его стенах. С 1980 года здесь существует школьный музей, со временем приобретающий статус музея народного образования города Сургута. Каждая фотография, каждый экспонат, книга или буклет – уникальная реликвия дней минувших.





В 1980 году Антонина Маслакова (справа) организовала в средней школе № 1 музей народного образования города Сургута. Фото: из архива А. Маслаковой

Реставрация здания, конечно, потребует немалых средств. И их необходимо выделить. Из чьего «кармана» - указывать не журналистам, есть на то умные головы. Между прочим, биография многих из них неразрывно связана и со школой, и с аллеей.

Комментарии здесь, на мой взгляд, излишни.

Кстати:

Из дневника директора Сургутской средней школы № 1 Андрея Николаевича Сибирцева. Июнь. 1964 год.

«… Семь лет стояла школа, как в пустыне: ни деревца, ни кустика. Это тогда, когда рядом тайга! Озеленение территории вокруг школы началось со 100 %-ным участием учащихся всех классов…»



