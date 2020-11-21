В 1973 году средний возраст сургутян составил 25 лет

XX век. Середина 70-х. В Сургуте все на взлете, на подъеме: добыча нефти, стремительный рост города, над которым витает какая-то особая романтическая аура, поднимающаяся над болотами. В темноте зимнего заснеженного города ярко светятся окна первых пятиэтажек. В белесом густом, напоенном морозом, тумане люди радостно приветствуют друг друга, гордясь тем, что им все нипочем и даже в 48-градусную стужу. Ведь они – истинные сибиряки!

Со всех уголков нашей необъятной страны парни и девчата, зараженные восторгом открытий и постижений неизведанного, приезжали в Сургут. В 1973 году на одной из конференций в своем докладе первый секретарь Сургутского горкома партии Михаил Михайлович Конев привел такую цифру: средний возраст сургутян составляет 25 лет. Поэтому сейчас, спустя почти полвека, с гордостью можно сказать: Сургут построен руками молодых.

Численность комсомольской организации города увеличивалась стремительными темпами. Если в конце 60-х годов ежегодный рост составил 1700-2000 человек, то в 1975 году прибывало уже в пределах 10 тысяч только комсомольцев, несоюзной молодежи – в несколько раз больше.

Естественно, не все шло гладко. Возникали проблемы, которые требовали абсолютного внимания руководства горкома комсомола. Прежде всего, они были связаны с резким наплывом рабочей силы, в основном молодых людей. Не хватало общежитий. Отставала культурно-массовая, спортивная работа. Негде было приобрести музыкальные инструменты, спортинвентарь.

Справедливости ради надо отметит, что директора школ находили свободные «окна» в расписании работы спортзалов. Молодежь постоянно в них занималась. Но самым массовым и любимым видом спорта для всех мальчишек тех лет был хоккей. Во многих дворах были построены самодельные ледовые площадки. Не менее любимы были лыжи. Не зря сургутские команды занимали высокие места в округе и области. Конечно, и тут возникали финансовые затруднения. Ведь горком комсомола не имел собственных денег для отправки ребят на соревнования. Поэтому обращались к руководителям промышленных предприятий и всегда находили понимание. Немалую помощь оказывало и руководство горисполкома.

Много и планомерно горком комсомола работал над организацией досуга. В конце 60-х начале 70-х годов было развито движение КВН. Молодежь просто захлестнула эта волна. Участвовали в конкурсах веселых и находчивых с большим интересом, старый Дом культуры не мог вместить всех болельщиков за свои команды. В этот же период активизировалась художественная самодеятельность, создавались вокально-инструментальные ансамбли. Им требовались музыкальные инструменты. А где взять? Первый секретарь сургутского горкома ВЛКСМ Геннадий Пономарев обратился лично к шефам из журнала «Юность», в частности к писателю Борису Полевому.

В то же время было широко организовано соревнование среди комсомольско-молодежных коллективов. Их насчитывалось 148. И хотя работать приходилось много, и в труднейших условиях, молодость брала свое. Отдел Сургутского ЗАГСа, который в то время находился в приспособленном помещении бывшего парткабинета, на улице Советской, работал в усиленном режиме: уж очень много было свадеб!

Прошли годы. В нашем городе при участии сотен тысяч молодых людей 70-х созданы крупные промышленные предприятия, выросли новые города и поселки. Многие из них нашли здесь свое человеческое счастье и стали сургутскими старожилами.