Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» взяла «Курс на рост»

Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» в рамках программы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» запускает новую инвестиционную стратегию «Курс на рост» для клиентов Премиального банка УРАЛСИБ.

Инвестиционная корзина стратегии включает акции компаний, потерявшие часть стоимости в период пандемии и имеющие потенциально выгодную точку входа для инвестирования. Портфель хорошо диверсифицирован, так как включает крупные компании разных отраслей.

«Курс на рост» – это рублевая купонная стратегия сроком на 5 лет. Размер купона от 7% в год и зависит от размера вложений. Купон будет выплачен, если в дату наблюдения стоимость акций ни одной из 6-ти компаний не опустится ниже первоначальной стоимости. Минимальный порог для инвестирования – 500 тыс. рублей. «Курс на рост» включает в себя эффект памяти, поэтому, в случае невыполнения условий для выплаты, купон сохраняется и будет выплачен тогда, когда условия будут соблюдены. Кроме того, стратегия подразумевает 0,1% гарантированного дохода (в случае дожития клиента до очередной годовщины полиса).

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, в том числе такие как «Медицина будущего», «Золотодобывающие компании, «Валютная гарантия», «Энергогиганты», «Нефть», «Курс на рост».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 , а также на сайте Банка .

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.