Россияне не стали уменьшать траты на домашних животных

Wildberries и Райффайзенбанк проанализировали динамику трат на домашних любимцев в 2020 году. Выяснилось, что россияне не экономят на своих меньших друзьях, и в первые девять месяцев 2020 года еще более активно тратили на аксессуары и другие товары для домашних животных в сравнении с прошлым годом.

Самыми активными для трат на четвероногих месяцами стал период изоляции – март-май. В марте средняя сумма трат в зоомагазине выросла год к году на 16% (1 227 руб.). Самую крупную единоразовую покупку во благо домашних любимцев клиенты Райффайзенбанка также совершили в мае, она составила 450 тыс. руб.

При этом, как установили в Райффайзенбанке и Wildberries, наиболее заметный рост спроса отмечается в онлайн-сегменте: рост продаж товаров для животных за январь - сентябрь 2020 года на онлайн-платформе Wildberries составил почти 8 раз год к году.

Чаще всего онлайн приобретали сухой и влажный корм (рост на Wildberries в 13 раз в денежном выражении и в 12 раз в штуках с января по сентябрь год к году), витамины и добавки (в 14 раз), кормушки (в 12 раз), контейнеры для корма (в 4 раза).

Вместе с этим, чтобы следить за чистотой и гигиеной своих питомцев, клиенты Wildberries также уделяли внимание гелям и мылу для животных (рост в 27 раз в штуках за 9 месяцев год к году), расчёскам (в 24 раза), наполнители для лотков и клеток (в 14 раз), накладные когти (в 10 раз), пакеты для уборки за животными (в 8 раз), фурминаторы − приборы для вычесывания шерсти и лосьоны для животных (в 8 раз), пуходёрки (в 6 раз) и зубные щётки для животных (в 4 раза).

«Забота о домашних питомцах остается важным приоритетом вне зависимости от внешних обстоятельств, — рассказал Павел Лоуцкер, руководитель направления Daily Banking Райффайзенбанка. — Выбирая фурминатор или корм своего любимца, владельцы Кэшбэк карты Райффайзенбанка не только заботятся о своих питомцах, но и получают кэшбэк 1.5% в рублях, размер которого сразу виден в онлайн-банке».