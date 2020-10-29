Запсибкомбанк сегодня входит в Группу ВТБ. Наступивший переходный период является ключевым этапом интеграции Запсибкомбанка и ВТБ

Запсибкомбанк, родившийся в Тюменской области, сегодня входит в Группу ВТБ. Наступивший переходный период является ключевым этапом интеграции Запсибкомбанка и ВТБ. Главная цель процесса – переход на платформу единого банка, объединение лучших продуктовых решений и предоставление первоклассного сервиса. Интеграция предполагает ряд важных преобразований, которые вполне ожидаемо вызывают вопросы со стороны клиентов. Ответы на самые частые вопросы от клиентов – физических лиц мы собрали в полезном материале.

КРЕДИТЫ

Изменятся ли условия по действующим кредитам?

Принципиально ничего не меняется. Клиенты могут оплачивать кредиты всеми способами, доступными им ранее, в том числе через дистанционные каналы обслуживания Запсибкомбанка: Интернет-банк и его мобильное приложение. Также клиентам для осуществления данных операций доступна банкоматная сеть банка ВТБ, а это более 15 тысяч банкоматов по всей стране. В дальнейшем для удобства клиентов будут организованы «удаленные рабочие места» в офисах банка ВТБ.

Возможно ли прямое рефинансирование клиентов внутри группы ВТБ?

Для новых клиентов услуга рефинансирования предоставляется на особых условиях внутри группы ВТБ. В таком случае заемщик может получить реальную выгоду в процентной ставке в соответствии с теми условиями, которые будут действовать в банке ВТБ на момент обращения. Для оформления услуги необходим минимальный пакет документов. Заявку на рефинансирование в банк ВТБ можно подать также в офисах Запсибкомбанка.

Если клиент перейдет на обслуживание по зарплате в другой банк, это повлияет на процентную ставку по выданному кредиту?

Тем заемщикам, которые имеют кредиты в Запсибкомбанке и перешли на получение заработной платы на карту банка ВТБ, процентная ставка не повышается. Однако, стоит обратить внимание на то, что если клиент перейдет на обслуживание по зарплате в другой банк, то в соответствии с условиями договоров, банк вправе повысить процентную ставку по уже выданному кредиту.

ВКЛАДЫ

Изменится ли обслуживание для вкладчиков?

В пределах действия срока, на который открыт вклад, исполняются все оговоренные условия: начисляются проценты, сохраняется возможность пополнения вклада, частичное снятие без потери процентов, если это предусмотрено. Изменения коснутся только тех вкладов, по условиям которых предусмотрена автоматическая пролонгация. По таким вкладам клиентам будет предложено оформление депозита под высокий процент в банке ВТБ. В случае необходимости снятия средств со вклада клиент сможет это сделать в любой момент удобным для него способом.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Как процесс интеграции повлияет на действия выпущенных карт Запсибкомбанка?

Все действующие банковские карты, выпущенные Запсибкомбанком, будут обслуживаться на прежних условиях до истечения срока их действия. Те же условия сохраняются и для карт, выданных в рамках зарплатного проекта. Перевыпуск зарплатной карты в случае окончания срока ее действия осуществляется на прежних условиях.

В банкоматах ВТБ можно пользоваться картами Запсибкомбанка?

Банкоматы ВТБ и Запсибкомбанка абсолютно взаимозаменяемы. Клиенты ЗСКБ и ВТБ могут бесплатно снимать или вносить наличные денежные средства в любом банкомате обеих кредитных организаций, бесплатно осуществлять переводы между картами Запсибкомбанка и ВТБ. В банкоматах Запсибкомбанка клиенты могут бесплатно снять наличные с карты ВТБ, пополнить денежными средствами, оплатить в адрес предложенных поставщиков услуг, перевести денежные средства с карты банка ВТБ на карту любого российского банка.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Можно ли и дальше совершать операции через личный кабинет Интернет-банка?

Мобильное приложение и Интернет-Банк продолжают действовать в обычном режиме. Клиенты точно так же могут ежемесячно погашать кредит, регулировать процессы по вкладу через Интернет-Банк.

Где клиенты могут получить исчерпывающий ответ на вопрос?