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​ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 10%

Банк ВТБ с начала года увеличил выдачу розничных кредитов на 10% – почти до 1,3 трлн рублей

​ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 10%

Банк ВТБ с начала года увеличил выдачу розничных кредитов на 10% – почти до 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». По его прогнозам, рост кредитного портфеля физлиц по итогам года на рынке превысит 10%.

Наиболее активный рост в этом году продемонстрировала ипотека: объем ипотечного кредитования на середину октября в ВТБ достиг 677 млрд рублей, что превышает результат всего 2019 года (675 млрд). Банк идет с опережением прошлогодних результатов почти на 40%, чему во многом способствует госпрограмма поддержки ипотечного кредитования, по которой в ВТБ сейчас действует ставка 6,1%. Сегменты потребительского кредитования и автокредитования, пострадавшие от пандемии в этом году, пока не восстановились до уровня прошлого года.

«В 4 квартале снижения потребительского кредитования физлиц мы не прогнозируем – напротив, по нашей оценке, продажи розничных кредитов в ВТБ превысят результат третьего квартала более чем на 10%. Спрос на кредиты со стороны граждан растет, и мы ожидаем, что ВТБ будет расти по кредитованию и привлечению средств клиентов выше рынка», – отметил Анатолий Печатников в ходе форума.

По его словам, некоторые ограничения, вновь вводимые из-за коронавируса, пока не успели отразиться на экономической активности граждан. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, начало октября, как и сентябрь, демонстрирует рост потребительской активности граждан на 3% год к году. В ретейле наибольший рост оборота к аналогичному периоду прошлого года демонстрируют сегменты одежды и обуви (+25%), электроники (+11%) и DIY (+15%). Рестораны и услуги в целом достигли прошлогодних значений, пока еще не восстановили свои объемы авиа- и турагентства, при этом в категории «гостиницы» отмечается значительное превышение значений 2019 года – на 22%, причиной этого стало активное развитие внутреннего туризма. На загрузке московского метро ограничения практически не отразились.

Между тем, пандемия значительно ускорила цифровизацию продуктов ВТБ. Во втором квартале доля продаж через цифровые каналы значительно выросла, и сейчас больше половины вкладов и накопительных счетов и каждый третий потребительский кредит открываются онлайн. К концу 2021 года больше 40% продаж банковских продуктов будет осуществляться через удаленные каналы.

«Мы планируем существенно нарастить долю дистанционных продаж в кредитах наличными, кредитных и дебетовых карт. Во многом этому будет способствовать расширение функционала нового ВТБ Онлайн, который мы скоро планируем представить нашим клиентам. Также мы работаем над запуском новых цифровых офисов, первый из которых открыли в Москве в августе. Два месяца его работы показали, что офис работает быстрее по сравнению со стандартными точками продаж. До конца этого года мы представим еще 6 отделений нового формата, в следующем году будем переводить все новые отделения на новый формат обслуживания», - сообщил Анатолий Печатников.

По его словам, благодаря запуску нового формата офисов банк рассчитывает сократить время ожидания клиентов и на 40% повысить эффективность работы отделений.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 114, комментариев: 0
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