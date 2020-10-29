Сбербанк профинансировал строительство в Сургуте жилых домов «Severin» и «Азбука». Проект в Югре реализует группа компаний «Северные строительные технологии» (ООО «ССТ»). Объем кредитования, предоставленного застройщику, превысил 1,3 млрд рублей.

Дома «Азбука» и «Severin» находятся в 30 микрорайоне Сургута в районе пересечения улиц Университетская и Ивана Захарова. Здесь уже создана необходимая инфраструктура для жителей. Оба дома спроектированы с учетом современных тенденций в жилищном строительстве. Предусмотрены безопасные детские и спортивные площадки, двор без машин, безбарьерный вход в подъезды, система видеонаблюдения, ландшафтное озеленение, многоуровневое освещение дворового пространства.

Ввод домов в эксплуатацию в Сургуте запланирован во втором квартале 2022 года.

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка:

«Мы рады, что продолжаем эффективное сотрудничество с нашим давним партнером — компанией ССТ, и финансируем строительство качественного и современного жилья в Югре. А используя сервисы Сбербанка — безопасные расчеты и электронную регистрацию — можно получить более выгодную ставку по ипотеке».





Вачаган Мовсисян, генеральный директор ООО «ССТ»:

«В этом году мы отметили десятилетие ССТ и всё это время успешно сотрудничаем со Сбербанком. Благодаря этому партнерству компания реализовала многие успешные проекты почти во всех городах округа и запускает новые — даже в такое непростое для застройщиков время. Устойчивость Сбербанка и профессионализм сотрудников позволили нам быстро подстроиться под новые реалии, и теперь продажа квартир в новых домах осуществляется с использованием эскроу-счетов. Стратегическое сотрудничество с одним из самых надежных банков дает нашим покупателям уверенность, а компании возможность развивать рынок жилой недвижимости в ХМАО, реализовывать интересные и востребованные проекты».