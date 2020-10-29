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​Банк УРАЛСИБ запустил бесплатный онлайн-сервис по формированию налоговых деклараций для бизнеса

Банк УРАЛСИБ запустил бесплатный онлайн-сервис по формированию деклараций УСН и ЕНВД для предпринимателей

​Банк УРАЛСИБ запустил бесплатный онлайн-сервис по формированию налоговых деклараций для бизнеса

Банк УРАЛСИБ запустил бесплатный онлайн-сервис по формированию деклараций УСН («Упрощенная система налогообложения») и ЕНВД («Единый налог на вмененный доход») для предпринимателей. Сервис размещен на сайте https://nalog.uralsib.ru/, он позволяет сформировать декларацию быстро, в несколько шагов.

Сервис автоматически заполнит большинство полей на основе информации из открытых баз ЕГРЮЛ/ЕГРИП, произведёт все нужные расчёты и внесёт все данные в актуальный бланк декларации УСН или ЕНВД без ошибок.

Сервисом воспользоваться просто:

– зарегистрируйтесь на сайте

– выберите тип декларации

– заполните необходимые поля и сформируйте документ в удобном формате – Exсel, PDF.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса – широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Клиентам также доступен Бизнес-плейс – магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг. Более 3 лет функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВBFitchRatings, «B» Standard&Poorsи «BMoodysInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 134, комментариев: 0
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