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​Избавиться от «бабушкиного ремонта»: Райффайзенбанк выяснил, как и на какие средства россияне благоустраивают жильё

Усталость от старого интерьера и желание избавиться от «бабушкиного ремонта» — главные причины для переделки в квартирах россиян

​Избавиться от «бабушкиного ремонта»: Райффайзенбанк выяснил, как и на какие средства россияне благоустраивают жильё

Усталость от старого интерьера и желание избавиться от «бабушкиного ремонта» — главные причины для переделки в квартирах россиян. Пандемия коронавируса — главный «ускоритель» в этом вопросе: треть россиян взялись обновлять своё жильё, поскольку из-за самоизоляции у них появилось больше свободного времени. При этом каждый седьмой россиянин делает ремонт в кредит, а каждый второй использует для этого собственные накопления, показало исследование Райффайзенбанка.

В онлайн-опросе приняли участие более 1600 человек, которые делали ремонт в течение последних шести месяцев. 90% опрошенных делали ремонт для себя. 5% благоустраивали жильё для детей/родителей и ещё 5% готовили его для сдачи в аренду.

Практически половина респондентов (48%) затеяли ремонт, потому что устали от старого интерьера. Равное количество опрошенных (по 14%) хотели избавиться от «бабушкиного ремонта» или обустраивали новую квартиру, которую купили вообще без отделки. 10% исправляли технические повреждения, которые случились в результате протечки крыши или озорства домашнего животного. И только 2% обустраивали отдельное место для удалённой работы/учёбы.

Больше половины россиян (52%) делали ремонт на собственные накопления. При этом копили люди достаточно быстро: 40% — менее года, а 35% — год. Большинство (43%) каждый месяц откладывали разные суммы.

Треть россиян ремонтировали жильё на текущий доход.

«15% опрошенных воспользовались кредитными предложениями. В Райффайзенбанке каждый третий клиент берёт потребительский кредит на ремонт. Средняя сумма займа составляет примерно 450 тысяч рублей. Рассчитать сумму, оставить заявку на кредит можно не только в наших офисах, но и на сайте или в мобильном приложении банка», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Более половины (54%) всех респондентов прежде, чем взять кредит, сравнивали предложения на специальных сайтах. 27% просто пошли в свой зарплатный банк. 15% приняли кредитное предложение в мобильном банке, а 12% согласились на предложение по почте или смс.

64% россиян утверждают, что им пришлось экономить на ремонте. При этом трети всех опрошенных экономить пришлось из-за пандемии. Однако 38% как раз благодаря коронавирусу и взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции появилось больше свободного времени. 27% по этой же причине начали запланированный ремонт раньше времени. Только 3% пришлось делать перепланировку из-за организации дистанционного места работы/учёбы. При этом 1% респондентов говорят, что пандемия никак не повлияла на их планы.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 125, комментариев: 0
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