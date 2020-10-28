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Премиальный сервис Райффайзенбанка вошел в тройку лучших по версии Frank RG

​Райффайзенбанк вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов

Премиальный сервис Райффайзенбанка вошел в тройку лучших по версии Frank RG

Райффайзенбанк вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов по версии аналитической компании Frank Research Group. Интеграционное исследование проводилось среди крупнейших банков, предоставляющих премиальный сервис.

Мы рады получить высокую оценку нашей работы со стороны профессионального сообщества. Райффайзенбанк предлагает премиальным клиентам индивидуальный подход и широкий спектр возможностей для любых финансовых целей. И наши приоритеты – цифровизация, простота и удобство клиента при использовании банковских продуктов. За последний год отрасль значительно изменилась, и скорость этих изменений также выросла. Мы верим, что будущее за простыми и эффективными банковскими продуктами, которые легко встраиваются в повседневную жизнь клиента, решая очень широкий спектр задач”, - отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка.

Frank Premium Banking Award — это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников. Премия вручается пятый год подряд.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 173, комментариев: 0
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