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Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию для школьников, интересующихся искусственными интеллектом и анализом данных

5 декабря 2020 года Сбер проведёт онлайн-конференцию AI Journey Junior

Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию для школьников, интересующихся искусственными интеллектом и анализом данных

В рамках AIJourney— серии мероприятий по искусственному интеллекту (artificialintelligence, AI) и анализу данных (datascience, DS) — 5 декабря 2020 года Сбер впервые в России проведёт онлайн-конференцию для учащихся средних и старших классов AIJourneyJunior.

Мероприятие откроется открытым уроком по AI, который проведёт первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Тему продолжит Эд Ньютон-Рекс, продуктовый директор соцсети TikTokв Европе. Затем состоится квест от Intel— онлайн-мини-олимпиада. Программа завершится мастер-классом на школьной цифровой платформе СберКласс и выступлением Кима Паллистера, CTO подразделения Intel— VR, GamingandE-SportsGroup.

Кроме того, учащиеся школ смогут проверить свои знания и навыки в DS&AI и побороться за денежный приз в рамках специальной номинации международного онлайн-соревнования AI Journey Contest. Лучшие решения будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей на конференции AI Journey.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Такую онлайн-конференцию мы проводим впервые в истории России. Задача — помочь ребятам, интересующимся искусственным интеллектом и анализом данных, "прокачать скилы", обрести веру в себя и понять, что они уже сейчас могут менять этот мир, овладевая технологиями будущего. Для этого мы собрали уникальную команду настоящих профи — они поделятся релевантными знаниями, которых не найти в учебниках, ведь сама отрасль трансформируется буквально каждый день и теория не поспевает за практикой. Наше мероприятие бесплатно, и принять в нём участие может каждый».

Зарегистрироваться на AIJourneyJunior, так же как и на другие события AIJourney, можно на сайте события www.ai-journey.ru.

Регистрация на онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту — AI Journey Contest.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями.

В 2019 году международная конференция AI Journey привлекла около 9000 участников со всего мира и более 150 ведущих экспертов отрасли в качестве спикеров, войдя в топ-5 мировых DS-/AI-конференций. В этом году, помимо AIJourneyJunior, в рамках мероприятия также пройдут онлайн-соревнование по технологиям AI и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head; Gary Bradski — президент OpenCV. Всего на конференции выступит около 200 ведущих российских и международных специалистов.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 112, комментариев: 0
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