Клиенты Ханты-Мансийского НПФ могут подать документы на назначение дополнительной пенсии, не выходя из дома. Таким образом, дополнительная пенсия для бюджетников стала полностью онлайн-продуктом.

Каждый, кто хочет увеличить будущую пенсию при поддержке Правительства Югры, может сделать это, ни разу ни посетив офис Ханты-Мансийского НПФ. На сайте hmnpf.ru он может:

Заключить пенсионный договор.

пенсионный договор. Перечислять взносы на свой пенсионный счет.

взносы на свой пенсионный счет. Следить за увеличением счета, контролируя поступление своих взносов, взносов из регионального бюджета и начисленного дохода от Ханты-Мансийского НПФ.

за увеличением счета, контролируя поступление своих взносов, взносов из регионального бюджета и начисленного дохода от Ханты-Мансийского НПФ. Получить справку о перечислении пенсионных взносов для получения налогового вычета.

о перечислении пенсионных взносов для получения налогового вычета. Назначить пенсию .

«Стойки обслуживания клиентов, какими бы комфортными они ни были, это уже вчерашний день, – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – Все мы хотим получать финансовые услуги в своем смартфоне. Позаботиться о своем благополучии на пенсии должно быть также легко, как оплатить мобильную связь или отправить перевод. Поэтому Ханты-Мансийский НПФ планомерно движется к цели – стать полностью онлайн-фондом.

Заключить пенсионный договор, получить необходимую справку, перечислять взносы, пройти ежегодную регистрацию, изменить банковские реквизиты – все это наши клиенты могут сделать через интернет. И теперь на нашем сайте появилась самая приятная для участников пенсионной программы кнопка – «Назначить пенсию». Я этим горжусь. И надеюсь, наши продвинутые пенсионеры оценят такую возможность»

Назначить пенсию по договору дополнительного пенсионного обеспечения можно в « Личном кабинете » на сайте Ханты-Мансийского НПФ, в разделе «Пенсия».