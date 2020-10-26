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​ВТБ Лизинг профинансировал КамАЗы для перевозки ГСМ в ХМАО

ВТБ Лизинг передал 6 седельных тягачей производства КамАЗ для нужд транспортной компании "Статус" в Омске

​ВТБ Лизинг профинансировал КамАЗы для перевозки ГСМ в ХМАО

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) передал 6 седельных тягачей производства КамАЗ для нужд транспортной компании "Статус" в Омске. Договор заключен на условиях финансового лизинга сроком на 2 года, общая сумма контракта составила 23,9 млн рублей. Поставщиком техники выступил официальный дилер марки КамАЗ в регионе компания "Омскдизель".

ТК "Статус" специализируется на перевозке нефтепродуктов в районе месторождений Ханты-Мансийского автономного округа. Новые автомобили будут использоваться для обеспечения горюче-смазочными материалами объектов нефтепровода в Нефтеюганском районе. Ранее ВТБ Лизинг уже передавал компании две сцепки КамАЗ с цистерной, и компании намерены продолжить сотрудничество по обновлению подвижного состава для грузоперевозок.

«Мы активно развиваем взаимодействие с клиентами в регионах, в частности, с транспортными компаниями. Все больше руководителей бизнеса понимают, что лизинг – это эффективный инструмент финансирования модернизации и расширения автопарка. Благодаря экономии на налогах, скидкам от производителей, предоставляемым лизинговым компаниям, а также использованию субсидий, выгода при выборе этого механизма финансирования покупки техники может достигать 40%», — отметил директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артём Киселев.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 92, комментариев: 0
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