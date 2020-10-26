Установить ПИН-код для бизнес-карт банка УРАЛСИБ теперь можно при помощи контакт-центра

Банк УРАЛСИБ запустил сервис установки ПИН-кода для бизнес-карт путем совершения звонка в контакт-центр Банка с использованием интерактивного голосового меню. Данная функция дает клиенту возможность установить ПИН-код самостоятельно. Кроме того, сервис позволяет повысить безопасность использования бизнес-карт, так как исключает доступ к ПИН-коду третьих лиц.

Для установки ПИН-кода клиенту необходимо:

Позвонить с мобильного телефона, указанного при оформлении карты, на номер 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) и воспользоваться подсказками интерактивного голосового меню

Подтвердить свой номер телефона. Для этого необходимо в тональном режиме на клавиатуре телефона ввести цифры серии и номера паспорта

Установить ПИН-код. В процессе установки ПИН-кода клиенту необходимо ввести последние четыре цифры номера карты. В течение 5 минут из Банка поступит СМС об успешной установке ПИН-кода.

Более подробную информацию о сервисе, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings, «B» Standard&Poor’sи «B2» Moody’sInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.