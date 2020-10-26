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​«Россети Тюмень» и Индустриальный парк – Югра подписали соглашение о сотрудничестве

Одна из приоритетных задач «Россети Тюмень» – поддержка регионов присутствия в решении социально-экономических задач в части создания развитой сетевой инфраструктуры

​«Россети Тюмень» и Индустриальный парк – Югра подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Россети Тюмень» и ООО «УК «Индустриальный парк – Югра» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ стал еще одним шагом в развитии взаимодействия компаний. Подписание состоялось в рамках мероприятий Югорского промышленно-инвестиционного форума, который в этом году проходит в онлайн-формате и посвящен вопросам цифровизации промышленности, государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций.

Индустриальный парк Югра – современная площадка, формирующая среду для долгосрочного развития промышленного потенциала Югры. В первую очередь, объект направлен на создание в регионе высокотехнологичных рабочих мест, связанных с инновационными сферами производства. Это позволит значительно диверсифицировать нефтяную экономику автономного округа. Потенциальное энергопотребление объекта – до 10 МВт.

Одна из приоритетных задач «Россети Тюмень» – поддержка регионов присутствия в решении социально-экономических задач в части создания развитой сетевой инфраструктуры. Компания планирует в полном объеме удовлетворить не только спрос резидентов Индустриального парка, но и перспективный запрос на электроэнергию в восточном районе Сургута, где идет активная застройка.

«Россети Тюмень» также заинтересованы в повышении конкурентоспособности, создании новых рабочих мест и оптимизации затрат на поставку товаров и оказание услуг, в том числе за счёт повышения эффективности цепочек поставки и логистических затрат. В ближайшем будущем в Сургуте появятся новые производства, открытые на территории Индустриального парка, и продукция резидентов, привлекающая ценой и качеством.

«Сегодня вопросы эффективности торгово-закупочных процедур, сокращение логистических затрат на поставку оборудования и товарно-материальных ценностей выходят на первый план. Нам необходимо оптимизировать свои затраты, поэтому соглашение, которое подписано с Индустриальным парком, – это возможность поддержать инициативы в регионе, закрыть свои потребности в оборудовании и услугах и таким образом оказать помощь в развитии малого и среднего предпринимательства. Мы рассчитываем, что товары, произведенные резидентами Индустриального парка со штампом «Сделано в Сургуте», будут востребованы не только в нашем городе, но и во всей Югре», – отметил генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Реализация полного комплекса мероприятий по строительству как внешних, так внутренних распределительных сетей направлена на оптимизацию технических решений в части схемы электроснабжения потребителей и, как следствие, сдерживание роста тарифов на электроэнергию в регионе.

«Наше сотрудничество с «Россети Тюмень» даст дополнительный виток развития, будет носить стратегический и долговременный характер на основе инноваций и цифровизации, а также способствовать развитию и укреплению промышленного потенциала Югры», – подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Индустриальный парк – Югра» Павел Бардык.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 12:41, просмотров: 209, комментариев: 0
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