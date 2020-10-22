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​Северяне отдают предпочтение «Игре Престолов»

Ограничения в период самоизоляции вызвали повышенный интерес к онлайн-кинотеатрам

​Северяне отдают предпочтение «Игре Престолов»

Ограничения в период самоизоляции вызвали повышенный интерес к онлайн-кинотеатрам. Трендом стало возвращение к просмотру культовых сериалов прошлых лет – «Игре Престолов» и «Друзьям». В среднем с начала 2020 года выбор в их пользу сделал каждый второй пользователь сервиса МегаФон ТВ. В целом на одного зрителя мобильного телевидения в Югре приходится уже 12 просмотренных многосерийных лент.

В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами - «Игрой Престолов» и «Друзьями» также вошли «Содержанки», «Фитнес», «Гранд». Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте МегаФон ТВ.

Если при выборе многосерийных лент жители Югры в основном отдают предпочтение жанру комедии – 36%, то в фильмах больше склоняются к фантастике, боевику, драме. Особый интерес вызвали фильмы «Джокер», «Джентльмены», «Плохие парни». Отметим, что более 90% абонентов МегаФон ТВ в округе отдают предпочтение именно зарубежному кино.

«Из-за суровых погодных условий жители нашего округа чаще других вынуждены оставаться дома и самостоятельно организовывать досуг себе и своей семье. Пандемия усилила интерес к нашему онлайн-кинотеатру и в 2020 году абонентов МегаФон ТВ стало еще больше – число клиентов выросло на 24%», - отмечает директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

На МегаФон ТВ доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 124, комментариев: 0
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