27% клиентов Райффайзенбанка, оставивших заявку на ипотеку в офисе, просто не знали, что это можно сделать онлайн

27% клиентов, оставивших заявку на ипотеку в офисе банка, просто не знали, что это можно сделать иначе, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие порядка двухсот человек, планирующих покупку квартиры в ближайшее время.

Главная же причина, почему люди предпочитают дойти до банковского отделения — возможность получить личную консультацию специалиста. Это оказалось значимо для 80% респондентов. Равное количество опрошенных (по 4%) испытали разного рода технические сложности (не было возможности качественно сфотографировать документы или загрузить их) и сомневались в конфиденциальности предоставляемых данных. 7% ожидали более выгодного предложения от сотрудника в отделении, чем они бы получили онлайн. А ещё у 7% был до этого негативный опыт использования онлайн-каналов.

«Любой из наших каналов взаимодействия позволяет клиентам быстро и комфортно достигнуть главной цели по ипотеке – приобрести своё жильё или улучшить его качество. В отделениях клиенты получают максимально персонализированные, профессиональные консультации и поддержку специалиста для дальнейших цифровых коммуникаций с банком. Такая синергия нашей розничной сети и цифрового формата обслуживания позволяет нам предоставлять сервисы клиентам в тех каналах и форматах, которые им удобны», – отмечает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

В феврале Райффайзенбанк интегрировал личный кабинет ипотечного заёмщика с порталом Госуслуг, чтобы процесс оформления заявки на ипотеку стал удобнее. Теперь 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Заявка рассматривается в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении трёх месяцев. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.