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Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» за 6 месяцев получили инвестиционный доход до 4,27%

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь», оформившие полисы инвестиционного страхования жизни, получили первый купон

Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» за 6 месяцев получили инвестиционный доход до 4,27%

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь», оформившие полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» с новой стратегией «Лидеры рынка» в период с 6 апреля 2020 года по 25 августа 2020 года, получили первый купон. Доходность для клиентов составила 3,77% и 4,27% (для купивших полис в период акции с 13 по 26 апреля 2020 года) в рублях.

Стратегия подразумевает инвестирование средств в акции шести крупных российских компаний. Компании, входящие в состав инвестиционной корзины, относятся к так называемым «голубым фишкам» российского рынка. «Лидеры рынка» – это купонная стратегия, размер фиксированного купона 7,5%. При этом в стратегии предусмотрен сниженный купонный барьер в размере 75%. Это означает, что даже если стоимость базового актива одной или нескольких компаний упадет не более, чем на 25% относительно начальной стоимости, то дополнительный доход будет выплачен. Выплата по стратегии предусмотрена каждые полгода (3,75%). Срок инвестирования – 5 лет.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, в том числе такие как «Медицина будущего», «Золотодобывающие компании, «Валютная гарантия», «Энергогиганты», «Нефть», «Курс на рост».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВBFitchRatings, «B» Standard&Poorsи «BMoodysInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.


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Сегодня в 09:28, просмотров: 76, комментариев: 0
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