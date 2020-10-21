Расчет суммы платежа при покупке в ипотеку студии во второй очереди дома «Азбука»

Допустим, вы решили купить квартиру и рассматриваете только новостройки. Каким будет ежемесячный платеж по ипотеке с учетом существующих программ?

Давайте рассчитаем примерную сумму платежа на примере студии с одной комнатой площадью 41,3 м² во второй очереди дома «Азбука». Этот дом строится в 30 микрорайоне Сургута.

Стоимость такой квартиры составляет 3 490 000 руб. Если вы воспользуетесь ипотечным кредитом в «Промсвязьбанке». Процентная ставка там сейчас самая низкая — 4,5%. При этом первоначальный взнос 15% Сумма ежемесячного платежа составит 16 149 руб.

Такая студия с одной спальней — отличный вариант для начала совместной жизни. Рассказываем почему:

— Просторная кухня-гостиная функционально делится на кухонную, обеденную зону и место для отдыха. Здесь вы проведёте много тёплых семейных вечеров и будете принимать гостей.

— Приватное пространство молодожёнов — отдельная спальня.

— Когда в семье появится малыш, для него можно будет обустроить отдельную комнату, разделив кухню-гостиную перегородкой

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