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​«Мир без слез» — впервые в Ханты-Мансийске и Кургане

Степашка и Филя пообщаются в инстаграме с участниками благотворительной акции «Мир без слез» банка ВТБ

​«Мир без слез» — впервые в Ханты-Мансийске и Кургане

20 октября в 16.00 герои передачи «Спокойной ночи, малыши!» встретятся с маленькими пациентами детских больниц Ханты-Мансийска и Кургана в праздничном прямом эфире инстаграма @mirbezslez. К трансляции подключается вся Россия! Те самые Степашка и Филя из телевизора лично пообщаются с каждым участником эфира в рамках благотворительной акции «Мир без слез» банка ВТБ.

В период пандемии коронавируса банк продолжает поддерживать детские медицинские учреждения по всей стране.Суть благотворительного проекта «Мир без слез» заключается в приобретении необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для государственных детских больниц. Цель —поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление возможности получения качественных медицинских услуг в любой части страны. Обязательная часть проекта — детские праздники для пациентов больниц, принимающих участие в программе. В этом году участниками проекта стали 25 медицинских учреждений — четыре в Москве и 21 в регионах России. Сейчас акции переведены в формат онлайн в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

Во вторник Степашка и Филя ответят на вопросы участников прямого эфира в инстаграме, проведут викторину и разыграют подарки. А еще ребят ждут магические эксперименты от любителя химии, Профессора Николя.

И в Ханты-Мансийске, и в Кургане акция «Мир без слез» пройдет впервые. Во время трансляции зрители узнают, какое оборудование банк ВТБ приобрел для Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа и Курганской детской поликлиники. Представители медицинских учреждений расскажут, какие новые методики появятся в отделениях благодаря приобретенному оборудованию.

Проект ВТБ «Мир без слез» стартовал 17 лет назад и реализуется в рамках социальной программы банка «Здоровая страна». За это время помощь получили более 100 детских больниц в разных регионах России. Надеемся, что в скором времени проект сможет вернуться к привычному формату взаимодействия, когда маленькие пациенты лично встречаются с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!». Но в любом случае все больницы, которым в 2020 году банк ВТБ планировал оказать помощь, получат ее в полном объеме.

Приглашаем присоединиться к прямому эфиру программы «Мир без слез»!

Дата: 20 октября 2020 года

Начало в 16.00

Аккаунт в Instagram: @mirbezslez


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Сегодня в 10:09, просмотров: 211, комментариев: 0
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