В Сочи 17-18 октября пройдет финальный этап «Российской дрифт серии»

Банк УРАЛСИБ проводит маркетинговую акцию для болельщиков финального 6 этапа «Российской дрифт серии» (RDS – Russiandriftseries), который пройдет в Сочи 17-18 октября. Банк выступает партнером данного этапа гоночной серии.

В рамках данной акции болельщикам и клиентам Банка доступны следующие возможности:

Скидка 10% на билеты на мероприятие «Российской дрифт-серии» в Сочи. Оплатите билет любой категории на сайте vdrifte.ru картой «Прибыль» или кредитной картой «Энерджинс» – получите 10% скидку автоматически.

Кэшбэк 10% 17-18 октября в официальных магазинах RDS – онлайн (rds-shop.ru) и в офлайн магазине RDS shop непосредственно на самом мероприятии, а также кэшбэк 10% на поездки дрифт-такси. Кэшбэк начисляется в рублях за покупку по карте «Прибыль» или кредитной карте »Энерджинс».

Скидка 10% на подписку на трансляций РДС ТВ. При совершении в период с 12 по 16 октября 2020 года любой покупки по карте «Прибыль» или кредитной карте »Энерджинс», по которой начисляются баллы в программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус», на сумму от 1000 руб, держателю карты направляется email с промокодом на 10% скидку на покупку трансляций гонок.

Оформить и получить карту «Прибыль» можно в офисах банка, а также онлайн с возможностью доставки на дом, кредитную карту ЭНЕРДЖИНС можно оформить в офисах банка. Также узнать подробную информацию о карте «Прибыль» и кредитной карте «Энерджинс», оформить и получить карты можно будет непосредственно на мероприятии – в мини-офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для оформления достаточно только паспорта.

Более подробно с условиями проведения и участия в акции можно ознакомиться на сайте Банка.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings, «B» Standard&Poor’sи «B2» Moody’sInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.