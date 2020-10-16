Двенадцать югорских педагогов из Югры вошли в тысячу лучших учителей страны

Двенадцать югорских педагогов из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Урая, Покачей, с. Казым (Белоярского района) вошли в тысячу лучших учителей страны по итогам конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности, который проводится в соотвествии с Указом Президента №679 от 28 ноября 2018 года. Победителей поощрили федеральными премиями.

Сбер также принял участие в награждении и предоставил лауреатам доступ к виртуальной Библиотеке Сбера, где специалистами СберУниверситета собрана уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по актуальным темам для непрерывного обучения. Отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть внутренний потенциал.

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка:

«Я поздравляю лучших учителей из Югры, которые вошли в топ-100 призеров от Уральского федерального округа и попали в 1000 лучших педагогов в стране! Я хочу поблагодарить преподавателей югорских школ за преданность свой профессии, ответственность, с которой они подходят к самообучению. Безусловно, знания, которые стали доступны в корпоративной Библиотеке Сбера, принесут дополнительный вклад в развитие как педагогов, так и их подопечных — югорских школьников».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, учителям нужно было провести анализ педагогической деятельности по разным разделам за три года. Также необходимо было предоставить свои личные достижения в профессиональной сфере и представить методическую авторскую разработку, которую применяет не только сам педагог, но и его коллеги.