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Клиенты Райффайзенбанка в 2020 году на треть увеличили расходы на образование

Доля трат на онлайн-образования в общем объеме расходов ​клиентов Райффайзенбанка существенно выросла

Клиенты Райффайзенбанка в 2020 году на треть увеличили расходы на образование

Клиенты Райффайзенбанка в 2020 году увеличили расходы на образование более чем на 30%. Доля онлайн-образования в общем объеме расходов существенно выросла и в апреле достигла 47%. Больше всего на образование тратят в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле, который в 2020 году заменил в тройке лидеров Новосибирск.

Тратим больше: какое образование мы получаем

Общие расходы на образование в 2020 году выросли на 34%. Дороже всего по-прежнему обходится высшее образование – максимальная сумма, в которую обошлось обучение в ВУЗе в 2020 году, составила более 8 млн рублей. В 2019 году самая дорогая покупка в этой категории обошлась в 6,5 млн рублей.

Средний чек при оплате образования в 2020 году составил 9,5 тыс. рублей – это 26% меньше, чем в 2019-м. Средний чек при оплате высшего образования сократился на 10%, а при оплате онлайн-курсов – на 11%. При этом стоимость других видом образования снизилась в среднем на 35%.

“Потребность в постоянном обучении и развитии уже стала частью современной жизни, и расходы на образование растут. Есть разные способы их сократить. Например, можно воспользоваться налоговым вычетом и картой с кэшбэком. И если налоговый вычет вы сможете получить только в следующем году, то кэшбэк поступит на счет уже в начале следующего месяца. Однако важно помнить, что кэшбэк начисляется на операции по карте, а не по счету – то есть оплачивать покупку нужно картой, а не переводом по реквизитам. – отметил Павел Лоуцкер, руководитель направления Daily Banking Райффайзенбанка, - Например, Кэшбэк карта Райффайзенбанка позволяет вернуть 1,5% стоимости покупки рублями на счет”.

Отношение к онлайн-образованию заметно изменилось. В 2019 году расходы на этот вид обучения в общем объеме составляли примерно треть. А пиковые значения приходились на апрель и май.

В 2020 году онлайн-образование занимало уже более 40% расходов на учебу, а в апреле – почти половину. При этом доля высшего образования сокращается, а расходы на другие виды обучения растут.

Где учиться: города-лидеры по расходам на образование

Больше всего на образование клиенты тратят в Москве и Санкт-Петербурге. При этом за год общий объем трат в столице вырос вдвое, а в Санкт-Петербурге на 45%.

На третьем месте по расходам на учебу в 2020 году оказался Ярославль, хотя в 2019 году он не выходил даже в топ-10 городов. Четвертое и пятое место заняли Новосибирск Йошкар-Ола. В 2019 году, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в топ5 вошли Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 115, комментариев: 0
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