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«Россети Тюмень» приняли на обслуживание энергообъекты агропромышленного колледжа в Междуречинске

«Россети Тюмень» приняли на обслуживание энергообъекты одного из ведущих учреждений среднего профессионального образования Югры

«Россети Тюмень» приняли на обслуживание энергообъекты агропромышленного колледжа в Междуречинске

«Россети Тюмень» приняли на обслуживание энергообъекты одного из ведущих учреждений среднего профессионального образования ХМАО-Югры – Междуреченского агропромышленного колледжа. Это стало возможным благодаря реализации на территории автономного округа стратегии по консолидации электросетевых активов ПАО «Россети».

Энергетики урайского филиала «Россети Тюмень» заключили с администрацией Кондинского района Югры договор аренды электросетевого хозяйства, которое будет предназначено для обеспечения электроэнергией учебного заведения. Консолидация электросетевого комплекса на базе «Россети Тюмень» повысит надежность и качество электроснабжения потребителей района.

Междуреченский агропромышленный колледж – единственное профессиональное учебное заведение на территории Кондинского района, которое сочетает в себе уникальную площадку по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Здесь обучаются почти 500 студентов из Ханты-Мансийского автономного округа, а также Свердловской и Челябинской областей по направлениям повар, воспитатель, автомеханик, каменщик, электросварщик и другим. Образовательный комплекс состоит из учебного сектора, спортивного зала, столовой, прачечной, общежития на 140 койко-мест, а также производственного помещения и автомобильного бокса с ремонтными мастерскими. Стоит отметить, что на базе колледжа проходит и региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

«Уверены, что плодотворное сотрудничество с новым поставщиком электроэнергии повысит качество электроснабжения. Филиал компании «Россети Тюмень» Урайские электрические сети высоко зарекомендовал себя в посёлке Междуреченском», – отметил заместитель директора по общим вопросам Междуреченского агропромышленного колледжа Юрий Собакинских.

«Консолидация сетевого комплекса – одно из направлений стратегии группы компаний «Россети» по долгосрочному обеспечению энергетической безопасности страны. В приоритете, конечно, особо значимые для населения и экономики округа объекты, от надежности энергоснабжения которых зависит динамика развития государства», – прокомментировал директор филиала «Урайские электрические сети» Олег Белозерцев.

Справочно:

По вопросам передачи объектов электросетевого хозяйства физических и юридических лиц на обслуживание АО «Россети Тюмень» собственники могут обратиться в Центр обслуживания потребителей по телефону 8-800-220-0-220 или оставить заявку на сайте компании в разделе «Потребителям»: https://www.te.ru/clients/peredacha_obektov_ehlek...

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

Урайские электрические сети – филиал АО «Россети Тюмень», ведет деятельность на территории юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, Югорск. Филиал создан 11 сентября 1981 года. Основными потребителями электроэнергии являются ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – Региональные сети». В состав филиала входят два района электрических сетей: Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29 подстанций 110 кВ. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – 1 856 км.

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Сегодня в 12:35, просмотров: 47, комментариев: 0
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