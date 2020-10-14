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​Техника Югры выбирает «дистанционку»

Предприятия Югры активно переводят на дистанционный онлайн-режим производственную и обслуживающую технику

​Техника Югры выбирает «дистанционку»

В Югре в этом году работать «на удаленке» научились не только сотрудники компаний, но и машины. Предприятия региона активно переводят на дистанционный онлайн-режим производственную и обслуживающую технику.Число компаний, которые стали использовать в работе технологию «интернета вещей» с начала года выросло на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

Чаще всего интернет вещей и удаленное управление используют в розничной торговле, безопасности и в цехах крупных промышленных предприятий. Запрограммированные устройства автоматически считывают иотправляют данные на серверы организаций по сети МегаФона.

К примеру, в Югре светофоры оснащены коммуникаторами, которые передают все данные о работе в единый центр. Диагностику и управление устройствами ведут на расстоянии, что снижает временные и трудовые затраты. Если раньше настройка светофора требовала выезда специалиста, то сейчас, благодаря мобильным технологиям, ее производят удаленно — из единого центра.

В многоквартирных домах с помощью интернета вещей (IoT) ведут удаленный сбор показаний с счетчиков учета электроэнергии – специалистам не нужно выезжать на место, чтобы получить данные с приборов. Запрограммированные устройства автоматически считывают и отправляют статистику на серверы организаций. Также SIM-карты «МегаФона» установлены в лифтовое оборудование. Это помогает организовать оперативную связь с пультом дежурных в случае неисправности.

«Только за 2020 год количество наших SIM-карт, установленных в оборудовании Югры, выросло почти в 3 раза. На некоторые предприятия округа мы отгружаем тысячи сим-карт. Это говорит о том, что все больше коммерческих и муниципальных предприятий делают выбор в пользу эффективности и снижения затрат, благодаря нашим технологиям», – отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

По данным пресс-службы МегаФона, в целом по стране вырос спрос на такие решения, как видеонаблюдение, мониторинг транспорта. Среди драйверов роста рынка выделяют решения на стыке технологий IoT и искусственного интеллекта, например, видеоаналитику, индустриальные решения, предсказывающие поломки на производстве.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 176, комментариев: 0
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