Преподаватели IT-направлений Сургутского государственного и Югорского государственного университетов успешно завершили обучение в летней цифровой школе Сбербанка. Участниками образовательной программы стали доцент кафедры информатики и вычислительной техники СурГУ Дмитрий Федоров и преподаватель института цифровой экономики ЮГУ Анатолий Шицелов. По итогам успешного окончания онлайн-курса выпускники летней школы Сбербанка в Югре получили удостоверения о повышении квалификации.

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка:

«Мы заинтересованы в том, чтобы югорские преподаватели IT и Digital сфер имели возможность получить доступ к обучающей информации для цифровой трансформации знаний. Полученные навыки преподаватели смогут успешно транслировать студентам на занятиях».

Дмитрий Федоров, кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и вычислительной техники СурГУ:

«Я прошел обучение по треку Data Science, сейчас данное направление крайне популярно. Нашу жизнь наполняет огромное количество информации, которую необходимо уметь анализировать, строить на её основе различные модели и прогнозы, а для этого требуются знание программирования, предметной области, математической статистики и теории вероятностей. Самым интересным и эффективным на курсах от Сбербанка стал интенсив с 20 по 24 июля: живое общение в реальном времени, практические задания по темам. Концентрация знаний была высокой и я почерпнул много информации: последние тренды, ссылки на ресурсы и темы для студенческих исследований, которые можно будет использовать в образовательной и научной деятельности Сургутского государственного университета. Благодарен Сбербанку за предоставленную возможность».





Анатолий Шицелов, преподаватель института цифровой экономики ЮГУ:

«Пройти курс в летней цифровой школе Сбербанка для меня было чрезвычайно полезно. Мы могли повторить то, что мы уже знаем из области искусственного интеллекта и машинного обучения, кроме того, получить новую информацию по этой теме. Занятия включали интенсив, когда мы изучали теорию, проходили практику, при этом выполняли домашнее задание. Лекции потрясающие и, главное, мы можем пользоваться ими до декабря и делиться со своими студентами».

Преподавателями цифровой школы стали специалисты Центра исследования и управления данными Сбербанка и Корпоративного университета Сбербанка. Среди них – Дмитрий Крайнов, руководитель службы, курирующей разработку моделей, которые используются Сбербанком для оценки рисков; Игорь Галицкий, руководитель группы по решению задач компьютерного зрения и искусственного интеллекта, и многие другие. Всего обучались 600 человек.

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков. Ключевые проекты Сбербанка и его партнеров – «Школа21», «Академия искусственного интеллект», «Урок цифры», «Учитель для России», мероприятия по финансовой грамотности.