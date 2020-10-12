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​Почему в Таиланде слоны получают пенсию в 30 раз больше своих хозяев?

Сотрудники Ханты-Мансийского НПФ провели уроки финансовой грамотности для сургутских школьников

​Почему в Таиланде слоны получают пенсию в 30 раз больше своих хозяев?

Уроки прошли в режиме онлайн в рамках всероссийской акции «Уроки финансовой грамотности». В качестве преподавателей выступили президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова, директор Сургутского филиала Юрий Гущин и начальник отдела по работе с клиентами Людмила Гибенко. Они рассказали старшеклассникам, как развивалась пенсионная система в мире и как любой югорчанин может повлиять на свою будущую пенсию.

Первые пенсии появились во Франции в середине XVII века, они назначались королевским мушкетерам. В России пенсии ввел Петр I, он тоже выплачивал их только бывшим военным. Пенсии в современном понимании этого слова впервые появились в Германии в конце XIX века. Затем система содержания престарелых граждан распространилась и на остальную Европу.

В Азии пенсионная система только-только формируется. И связано это с различиями в менталитетах европейца и азиата. В европейской семье не принято длительное время содержать детей. Даже учебу в университетах студенты как правило оплачивают сами – берут кредиты, находят способы зарабатывать деньги во время обучения. Такие же отношения между родителями и детьми сохраняются и дальше. Дети не обязаны содержать престарелых родителей. В Европе очень развита система домов престарелых, на жизнь в которых люди копят смолоду сами.

В Азии все устроено по-другому. Большие семьи. Несколько поколений живут под одной крышей, стариков содержат их дети и внуки. Именно поэтому в азиатских странах долгое время вообще не возникало необходимости выплачивать пенсии. В некоторых странах и сейчас пенсии положены только бывшим военным и чиновникам. Зато слонам, достигшим 60 лет, в Таиланде выплачивают пенсию 450 долларов в месяц, а средняя пенсия рядовых граждан Таиланда всего 15 долларов.

Россия, расположенная и в Европе и в Азии, представляет собой нечто среднее и по менталитету граждан, и, как следствие, по структуре пенсионной системы. Размер российской пенсии все-таки не позволяет жить в престарелом возрасте также широко, как позволяют себе европейские пенсионеры.

Средний размер пенсии в разных странах

Собственные взносыЧтобы получать высокую пенсию, граждане развитых стран начинают ее формировать с первого дня своей трудовой деятельности. В итоге, пенсия складывается как минимум из трех источников:

  • Собственные взносы
  • Взносы работодателя
  • Государственная пенсия

Такую пенсию можно сравнить с трехслойным пирогом. В России тоже есть возможность получать на пенсии такой пирог. Правда, для этого нужно тоже с самого первого своего трудового дня делать собственные взносы и получать на свой пенсионный счет взносы работодателя.

Свои корпоративные пенсионные программы имеют многие крупные российские корпорации: РЖД, нефтяные и газовые компании. Есть своя корпоративная пенсионная программа и у югорских бюджетников. Она так и называется – «Две пенсии для бюджетников».

Для учителей, врачей, работников культуры и других бюджетников Югры работодателем является правительство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Всем, кто вступает в программу «Две пенсии для бюджетников» и перечисляет на свой пенсионный счет взносы, из окружного бюджета добавляется такая же сумма, а Ханты-Мансийский НПФ начисляет ежегодный доход.

Таким образом югорские бюджетники тоже получают на пенсии выплаты в виде трехслойного пирога.

Суммы пенсий у всех участников окружной программы разные. Они зависят от размера взносов и периода, в течение которого эти взносы поступали на пенсионный счет. Естественно, чем раньше начать откладывать и больше вносить на свой счет, тем большую пенсию можно накопить.

«Пенсия – дело молодых, поэтому именно школьникам нужно прививать культуру планирования своей старости - поделилась впечатлениями после урока президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – Люди старшего поколения в нашей стране, к сожалению, такой культуры не получили. Мы – представители пенсионной индустрии – должны сделать все, чтобы те, кто только начинает сегодня свою трудовую карьеру, понимали, как они могут повлиять на свое финансовое благополучие в будущем. Я считаю, что сегодняшний урок получился полезным. По вопросам школьников я поняла, что их заинтересовала эта тема. А для меня общение со школьниками это новый опыт, я получила, как принято говорить, заряд позитивной энергии и очень благодарна старшеклассникам за это».


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Сегодня в 16:56, просмотров: 205, комментариев: 0
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