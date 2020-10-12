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В автобусах Лангепаса начали принимать банковские карты

Пассажиры городских автобусов в Лангепасе теперь могут оплачивать проезд банковскими картами

В автобусах Лангепаса начали принимать банковские карты

Пассажиры городских автобусов в г. Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры теперь могут оплачивать проезд банковскими картами. Сбербанк оборудовал транспортные средства терминалами для приема бесконтактных платежей. Техническую поддержку сервису оказал партнер АСОП «Ехать быстро».

Оплатить проезд можно картами любых банков во всех автобусах на четырех городских маршрутах. Вводить пин-код не требуется - достаточно приложить карту к терминалу. Также возможна оплата через смартфон с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Проезд по карте стоит столько же, что и при расчёте наличными. Комиссия за операцию с пассажиров не взимается.

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка:

«Бесконтактная оплата доказала своей удобство во всех городах, где общественный транспорт оборудован платежными терминалами. Большинство пассажиров, как показывает статистика, предпочитают платить именно картами, а не наличными».

Борис Сурцев, глава г. Лангепаса:

«Мы стараемся организовать работу наших служб и подрядчиков таким образом, чтобы в первую очередь было удобно жителям города. Появление оплаты бесконтактным способом с помощью карт в автобусах уже позволило людям быстро и безопасно совершать оплату проезда, минимизировать количество наличных в автобусах. Считаю, что жители г. Лангепас достойны самых современных технологий во всех сферах, и мы активно работаем над их внедрением».

Напомним, что терминалами для бесконтактной оплаты проезда в Югре уже оборудованы маршруты городского общественного транспорта в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Урае, Пойковском, Пыть-Яхе, а также в пригородном транспорте Нефтеюганского района. В ближайшее время терминалы в общественном транспорте Нягани.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 247, комментариев: 0
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