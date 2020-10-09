С 12 октября личный кабинет для оформления ипотеки станет доступен клиентам ВТБ по всей стране. В 2021 году каждая третья заявка в ВТБ будет принята в цифровых каналах, а каждая десятая ипотечная сделка пройдет без визита клиента в офис. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил член правления ВТБ Святослав Островский.

Собственная разработка банка позволит пройти онлайн все этапы оформления ипотеки на сайте. Одобрение кредита станет дистанционным, клиент получит предварительное решение в личном кабинете в среднем за 30 секунд. Отделение нужно будет посетить лишь для проведения сделки.

«ВТБ – драйвер инноваций в ипотеке. Покупка квартиры – важное событие в жизни, поэтому сложность и бумажная волокита вызывают стресс. Мы хотим изменить отношение к этому продукту. В апреле мы первыми запустили полностью удаленный формат покупки недвижимости с ипотекой. Сейчас мы масштабируем дистанционное оформление кредита. Цифровая подача документов – легкий, быстрый, понятный процесс. Все подгружается в личный кабинет на сайте, сама сделка проходит в офисе. Рассчитываем, что в 2021 году в ВТБ уже каждая третья заявка будет принята в цифровых каналах, а каждая десятая ипотечная сделка пройдет без визита в офис», – отметил Святослав Островский, член правления банка ВТБ.

Для каждого клиента банка, оформляющего заявку через сайт, будет открыт личный цифровой кабинет. Пилотный этап проекта проходил с сентября 2019 г. За это время было выпущено более 140 тыс. личных кабинетов. 57% ипотечных сделок были оформлены в рамках стандартных программ приобретения недвижимости, остальные – в рамках рефинансирования уже действующих жилищных кредитов.

Чтобы воспользоваться сервисом, заемщику достаточно выбрать на сайте ипотечную программу и заполнить заявку. После ее оформления и предварительного положительного решения клиенту предоставляется доступ в личный кабинет уже для оформления кредита. Клиент получает финальное одобрение от банка и согласовывает объект недвижимости, загружая копии документов на него. После этого остается выбрать удобный ипотечный центр, назначив дату и время для подписания документов.

Сервис позволяет в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в онлайн-чате с сотрудником банка. Для подготовки сделки можно пригласить риелтора, чтобы тот загрузил необходимые документы и согласовал объект недвижимости без участия клиента.